周春米搶先舉辦鳳梨推廣活動　潘孟安北上出席：賣鳳梨跟政治無關

▲屏東縣長潘孟安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸宣布3月起暫停進口台灣鳳梨，屏東縣長潘孟安2日北上立法院，出席由民進黨立委周春米舉辦的屏東金鑽鳳梨推廣活動。潘孟安受訪時表示，今天賣鳳梨跟政治無關，「我想要關心屏東的人很多，最關心的屏東、最用心做事的，就是縣民的最佳選擇」。

周春米2日上午於立法院舉辦「米鳳有約-是誰住在屏東的大鳳梨裡？！」屏東金鑽鳳梨推廣活動，與會者包括潘孟安、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌、農委會主委陳吉仲等人。

▲民進黨立委周春米舉辦屏東金鑽鳳梨推廣活動。（圖／記者屠惠剛攝）



潘孟安會後受訪時表示，自己已經有6年多沒有進到立法院，「來這邊驚驚的，既熟悉又陌生」，不過這幾年看到很多時事反應，他也有在關注國會的生態、進程變化，同時也關心很多福國利民的法案，看到很多老同事、老朋友及立法院的職員，他的心情感到很雀躍、很感動。

談及2022年的屏東縣長選舉，潘孟安則說，相信屏東縣民會做出最好的選擇，今天賣鳳梨跟政治無關，「我想要關心屏東的人很多，最關心的屏東、最用心做事的，就是縣民的最佳選擇」。

周春米強調，鳳梨不只是台灣的事，屏東現在是盛產期，地方首長也很憂心，透過大家一起來努力，不只是挺屏東的鳳梨，也是挺台灣的鳳梨，讓台灣旺起來，這是大家共同的責任。

周春米也說，她有邀請同樣來自屏東的民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄出席活動，雖然每個人的行程可能不一樣，但相信大家挺鳳梨、挺農友的心都是一樣的。

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