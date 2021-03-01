大陸禁台灣鳳梨　張麗善：積極拓展東南亞、日本市場

▲雲林縣長張麗善北上促銷高麗菜。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

中國大陸從今天起禁止進口台灣鳳梨，恐衝擊農民生計。雲林縣長張麗善1日受訪時表示，台灣農產品在大陸市場萎縮，「我們要認清現在的事實」，因此縣政府積極將在地農產品推廣至其他國家，替農民找出路，目前在馬來西亞、新加坡已經有行銷通路，並積極拓展日本市場。

張麗善1日率縣府團隊北上促銷高麗菜，並頒贈感謝狀給採購雲林高麗菜的企業及團體，她致詞時特別提到，農業近期面臨很大的問題，除了國內要產銷平衡，也要做計畫性生產，以及打開國際市場，「雲林最近推廣到新加坡、馬來西亞的蔬果，過年前已外銷15噸，上週外銷20噸，雲林蔬果正逐步打開國際市場。」

張麗善會後受訪時表示，雲林縣政府積極推出「雲林良品」品牌，已設置5千個銷售點行銷至全台，未來也希望將雲林縣的農產品推向國際舞台，把大陸訂單轉移到東南亞，去年已成功開拓新加坡、馬來西亞市場，希望未來持續循這個管道，建立起其他國家對於雲林縣農產品的信心，幫助農民行銷任何農產品。

「我們要認清現在的事實，大陸市場可能目前對於台灣農產品，市場是在委靡。」張麗善表示，這個事實我們都很清楚，因此我們要找出路，幫農民找生機，縣府已在尋求其他國家接受雲林在地農產品，目前在馬來西亞、新加坡已經有行銷通路，日本部分也在積極拓展當中。

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