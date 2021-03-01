　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大陸禁台灣鳳梨　張麗善：積極拓展東南亞、日本市場

▲▼雲林縣長張麗善北上促銷高麗菜。（圖／記者周宸亘攝）

▲雲林縣長張麗善北上促銷高麗菜。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

中國大陸從今天起禁止進口台灣鳳梨，恐衝擊農民生計。雲林縣長張麗善1日受訪時表示，台灣農產品在大陸市場萎縮，「我們要認清現在的事實」，因此縣政府積極將在地農產品推廣至其他國家，替農民找出路，目前在馬來西亞、新加坡已經有行銷通路，並積極拓展日本市場。

張麗善1日率縣府團隊北上促銷高麗菜，並頒贈感謝狀給採購雲林高麗菜的企業及團體，她致詞時特別提到，農業近期面臨很大的問題，除了國內要產銷平衡，也要做計畫性生產，以及打開國際市場，「雲林最近推廣到新加坡、馬來西亞的蔬果，過年前已外銷15噸，上週外銷20噸，雲林蔬果正逐步打開國際市場。」

張麗善會後受訪時表示，雲林縣政府積極推出「雲林良品」品牌，已設置5千個銷售點行銷至全台，未來也希望將雲林縣的農產品推向國際舞台，把大陸訂單轉移到東南亞，去年已成功開拓新加坡、馬來西亞市場，希望未來持續循這個管道，建立起其他國家對於雲林縣農產品的信心，幫助農民行銷任何農產品。

「我們要認清現在的事實，大陸市場可能目前對於台灣農產品，市場是在委靡。」張麗善表示，這個事實我們都很清楚，因此我們要找出路，幫農民找生機，縣府已在尋求其他國家接受雲林在地農產品，目前在馬來西亞、新加坡已經有行銷通路，日本部分也在積極拓展當中。

其他人也看了這些...

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高
18歲公民權入憲！朝野立委提16案　民進黨3／3公布憲改小組名單
郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

更多熱門新聞...

蔡英文推憲改「不碰統獨」　2大主軸聚焦行政效率、深化民主
陳玉珍支持郭國文「增加不分區立委」　 小黨有更多機會進入國會
時代力量5大憲改主張　廢除「一國兩區」推動國家地位正常化　

振興一下我們的美麗

ET快訊
石門俞家肉粽老闆違規迴轉撞死重機騎士　賠514萬下場出爐
快訊／貓羅溪失蹤釣客找到了！救起已身亡
跟小姐約好「3大服務」一見到本人秒拒絕！真相曝光慘了
快訊／基隆警趕違停車！下秒驚見1男陳屍駕駛座

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台糖鳳梨罐原產地竟是泰國！林佳新：種植與加工廠產線搬回台灣

蘇貞昌報告竟見「個人奮鬥史」　他推斷陳吉仲將更上層樓！

中國鳳梨禁止進口　江啟臣：國民黨執政14縣市聯合協助果農促銷

藻礁公投連署衝破法定門檻　江啟臣：這是民進黨一手促成的

江啟臣南下訪視鳳梨農　允藍營14執政縣市聯合協助促銷

蔡英文登《曼谷郵報》傑出女性　總統府：防疫成績獲世界肯定

士林官邸亮紅燈！早上8點湧人潮「搶看鬱金香」　北市：先別來！

國軍東沙島軍演登場　最大彈道高度1萬2千呎

大陸禁台灣鳳梨　張麗善：積極拓展東南亞、日本市場

國人自救2天認購3萬噸鳳梨　王定宇：分散客源因禍得福

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

日本神人融合羊毛氈+掃地機器人 擬真綠眼白貓「會叫還能趴趴走」！

小貨車逆向違規騎士捍路權不閃　遭撞後照鏡...網勸：生命很重要

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

金正賢直播合體申惠善♥　意外公開「超萌睡褲」娘娘寵溺笑他：笨蛋

棒棒堂合體了！「6＋1棒」同框小煜萌兒　阿緯改經典歌：我們之間，一直在改變～～

台糖鳳梨罐原產地竟是泰國！林佳新：種植與加工廠產線搬回台灣

蘇貞昌報告竟見「個人奮鬥史」　他推斷陳吉仲將更上層樓！

中國鳳梨禁止進口　江啟臣：國民黨執政14縣市聯合協助果農促銷

藻礁公投連署衝破法定門檻　江啟臣：這是民進黨一手促成的

江啟臣南下訪視鳳梨農　允藍營14執政縣市聯合協助促銷

蔡英文登《曼谷郵報》傑出女性　總統府：防疫成績獲世界肯定

士林官邸亮紅燈！早上8點湧人潮「搶看鬱金香」　北市：先別來！

國軍東沙島軍演登場　最大彈道高度1萬2千呎

大陸禁台灣鳳梨　張麗善：積極拓展東南亞、日本市場

國人自救2天認購3萬噸鳳梨　王定宇：分散客源因禍得福

張秝芸台電挑戰賽五連霸完美結束　從企排舞台退役沒有遺憾

台糖鳳梨罐原產地竟是泰國！林佳新：種植與加工廠產線搬回台灣

美國擬攜手台灣組「半導體」聯盟！擺脫中國供應鏈：北京難以介入

2弟弟「頭下腳上」拉出14隻萌驚喜！全家人嚇傻：明明有結紮

手殘人閉著眼睛都會！相框＋蕾絲＝耳環收納架，夢幻又有質感

鮮嫩牛肉鋪滿銅鍋！高雄道地韓式料理　三鮮炸醬烏龍麵一吃上癮

你各位別吃鳳梨了...其他水果價格會跌　鳳梨王子曝最佳搶救時間

蘇貞昌報告竟見「個人奮鬥史」　他推斷陳吉仲將更上層樓！

陸再加強APP整治力度　拒絕接受者「堅決下架」

中國鳳梨禁止進口　江啟臣：國民黨執政14縣市聯合協助果農促銷

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

政治熱門新聞

六龜「蜜風鈴蓮霧」棄單有解了！

鳳梨大戰哭喊「被欺負」　名嘴開嗆

林書豪遭戲稱「新冠病毒」　羅智強轟：蘇貞昌丟盡台灣人的臉

郭國文提案不分區立委席次增至68席　刪除總統解散國會權力

吃鳳梨工作會忙翻？蘇貞昌：別信沒根據的事

國防部下令：國軍伙食團買鳳梨挺農民

林為洲憂「中國禁什麼就吃」：檳榔出口100%仰賴中國...

「要求日本買鳳梨是賣人情」　謝長廷想妙招

「中國有權不買鳳梨」　李德維嗆挺綠農民：投票時該思考的風險

蔡英文推憲改「不碰統獨」　2大主軸聚焦行政效率、深化民主

民眾黨力主降低修憲門檻　公民複決需965萬人比蔡英文的票還高

香港泛民47人被控顛覆罪　民進黨：憤慨震驚

陸封殺台灣鳳梨　他曝「民進黨不敢說出口的三個事實」

賴品妤超強「輕功跳」　成迷因製造機　

更多熱門

相關新聞

國人認購3萬噸鳳梨　綠委：分散客源因禍得福

國人認購3萬噸鳳梨　綠委：分散客源因禍得福

中國日前突然宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，全台掀起買鳳梨挺農民的熱潮。農委會初步估計，國內2天內認購3萬噸鳳梨。對此，民進黨立委王定宇認為，中共這次的打壓，台灣因而演練應變機制和分散客源，算是因禍得福。

高麗菜盛產！張麗善北上促銷

高麗菜盛產！張麗善北上促銷

農委會：鳳梨出口到大陸以外市場成長164％

農委會：鳳梨出口到大陸以外市場成長164％

民進黨老幹部：出賣農民將失去政權

民進黨老幹部：出賣農民將失去政權

羅志祥認購200箱鳳梨遭陸網狠酸

羅志祥認購200箱鳳梨遭陸網狠酸

關鍵字：

鳳梨兩岸張麗善進口

讀者迴響

熱門新聞

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊失控下場曝

吳孟達癌逝…《與龍共舞》3星殞落

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！證明欠錢劈腿：退賽

辣媽託夢「沒穿衣服」！兒急報案　男友穿長袖露餡

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

宛宛兒宣布抽脂「術後照曝光」！

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面