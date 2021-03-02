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蘇貞昌：台灣農產品只外銷中國　就會產生被封殺的狀況

▲▼立法院鳳梨促銷會 潘孟安 蘇貞昌 游錫堃 陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委周春米舉辦鳳梨推廣活動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中華人民共和國海關總署發布公告，3月起暫停進口台灣鳳梨。對此，行政院長蘇貞昌2日表示，中國突然通知台灣的鳳梨不能銷往中國，除了感到非常遺憾，同時也讓全國同胞知道，「我們的產品只銷中國一個地方，就會產生這種狀況，就連最嚴格的日本都沒有拒絕台灣鳳梨」。

周春米2日上午於立法院舉辦「米鳳有約-是誰住在屏東的大鳳梨裡？！」屏東金鑽鳳梨推廣活動，與會者包括蘇貞昌、立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌、農委會主委陳吉仲、屏東縣長潘孟安等人。

▲▼立法院鳳梨促銷會 潘孟安 蘇貞昌 游錫堃 陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌出席力挺。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌致詞時表示，自己今天是到立法院接受質詢，利用中間休息的幾分鐘，特別應周春米的邀請來到現場，就是要力挺農民、支持果農。

蘇貞昌指出，台灣這次受到中國突然、與一般交易慣例不同的通知，使得台灣的鳳梨不能銷往中國，除了感到非常遺憾，同時也讓全國同胞知道，「我們的產品只銷中國一個地方，就會產生這種狀況，就連最嚴格的日本都沒有拒絕台灣鳳梨」。

蘇貞昌說，現在看到全國動起來，包括公營行庫、企業界、各方都在買鳳梨，「台灣鳳梨的好自己吃九成，出口不過一成」，總統蔡英文也指示要成立農產品國家隊，往後在各方面都要有所準備，要讓台灣不輕易被打倒，因此台灣人一定要團結力挺台灣農民，讓台灣旺旺來。

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