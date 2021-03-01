國人自救2天認購3萬噸鳳梨　王定宇：分散客源因禍得福

▲王定宇。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

中國日前突然宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，全台掀起買鳳梨挺農民的熱潮。農委會初步估計，國內2天內認購3萬噸鳳梨。對此，民進黨立委王定宇認為，中共這次的打壓，台灣因而演練應變機制和分散客源，算是因禍得福。

王定宇表示，台灣年產鳳梨約42萬噸，9成是內銷，外銷中國約4萬噸，由南漸次往北的產季則大約橫跨3月到9月，中國無理禁止台灣鳳梨後，不到2天的時間，台灣內部認購3萬噸，若加上農委會協調增加外銷訂單的3萬噸，還沒有計算政府採購、加工製品、國人散客自行增加消費的量，這次中國打壓台灣鳳梨的風波，不僅透過分散出口和增加內需的轉單成功化解，依照供需來看，價格還有可能上揚。

王定宇指出，台灣水果外銷中國，產值最大的是鳳梨，這也是中共會選擇鳳梨出手打擊台灣的原因，若台灣以不到2天的時間，就能化解中共製造產值最大的鳳梨禁令危機，未來中共再要用農產品恐嚇台灣，恐怕效果有限，也許中共這次的打壓，在努力幫助鳳梨農民化解危機之餘，台灣因而演練應變機制和分散客源，算是因禍得福。

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