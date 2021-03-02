哪種水果滯銷不會想救？　多數網友秒點名「水果之王」

▲看到近期的「鳳梨之亂」，讓網友好奇哪一種水果滯銷，大家不會想救。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

中國大陸3月起暫停進口台灣鳳梨，造成逾4萬噸鳳梨無法銷陸，掀起全台各地「吃鳳梨、挺農民」熱潮，國內企業、公司行號在第一時間主動認購，農委會初步估計2天內已認購3萬噸。對此，有PTT網友好奇發問「話說如果下次有一種水果滯銷，哪一種你各位不會救？」貼文一出引起熱烈討論，而多數人留言最不想搶救的竟是「水果之王」。

台灣鳳梨銷陸遭封殺，衝擊果農生計，政府祭出10億補貼果農損失，各地也陸續有人發起買鳳梨、吃鳳梨活動，用行動搶救力挺，不過有網友看到這波「水果之亂」引發好奇，日前在PTT八卦板發文表示，下次如果再有水果滯銷，大家最不想救的是哪一種，原PO也分享自己的答案，「先說我就榴槤啦。還有今年夏天芒果最好趕快滯銷，我看一顆吃一顆」

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該則貼文發出後，隨即引來許多網友關注，多數人也都直指不會救「榴槤」，紛紛留言說「絕對是榴槤」、「榴槤 絕對不救」、「榴槤啊 唯一不吃的水果」、「榴槤吧，臭死了，怎麼會有人愛吃這種水果」、「榴蓮 還好台灣不盛產這個」；不過也有人說，「為什麼不救榴槤？ 我買爆」、「榴槤超好吃的」。另外，被點名的水果還有火龍果、木瓜、釋迦。

▲榴槤的獨特香氣讓人又愛又怕。（圖／記者謝承恩攝）

在東南亞擁有「水果之王」稱號的榴槤，雖然營養豐富，但獨特香氣讓人又愛又怕，喜好程度差異極大，討厭的人甚至覺得它是「地獄之王」。根據農委會資料指出，榴槤是熱帶果樹，以泰國及馬來西亞為主要生產地，台灣冬季有寒流、夏季有颱風，相較之下，要種榴槤比較不容易，因此多數榴槤是從國外進口來台販售，價格也較一般水果高。