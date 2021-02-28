出發！柯文哲騎鐵馬挑戰「一日北高」　粉絲凌晨到場搶合照、加油





▲柯文哲騎腳踏車挑戰「一日北高」。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲每年2月28日都會進行「一日北高」活動，今年也規畫從台北市騎腳踏車至高雄。由於柯文哲此次「一日北高」行程中，還要中途回到台北參加228紀念會，因此一行人於28日凌晨0時53分左右從台北關渡宮出發，由體育主播常富寧和台北市副發言人「學姊」黃瀞瑩一同開場主持，開始前還有許多粉絲凌晨抵達現場，與柯文哲合照以及加油打氣。

台北市政府表示，為推廣自行車體育活動，帶動全民自行車運動風氣，台北市政府組隊參加「2021一日北高自行車挑戰活動」，以新的方式，以汗水代替淚水紀念「228和平紀念日」，柯文哲會搭配4名選手組成市府隊，而市府2隊、市府3隊則由台北市副市長黃珊珊、體育局長李再立率隊參加團隊接力組方式合作完成「一日北高」挑戰。

柯文哲28日行程滿檔，除了「一日北高」之外，下午還要參加在228公園舉辦的228紀念會，因此今年不同於往年早上才開始騎腳踏車，提前至28日凌晨1時於台北市關渡宮熱血展開，原則每50分鐘休息1次、每次休息就加10分鐘，途經新竹代天府、伸港寶天宮、布袋大眾廟、口湖遊客服務中心。

北市府規劃，柯文哲約在中午11時左右騎到雲林口湖遊客服務中心，為了參加於下午2時20分在228公園舉辦的紀念會，所以會搭乘高鐵返回台北，直至下午3時左右活動結束，再直接搭乘高鐵南下到台南，此時預計為晚上6時，一夥人繼續騎車出發至終點站高雄，此段途經台南北門、高雄楠梓，總路程全長365.5公里。

▲此次「一日北高」直播底下會顯示路線地圖，方便民眾參與，或是到附近幫市府團隊加油。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

到了28日凌晨0時43分左右，柯文哲於臉書、YouTube、台北運動吧臉書 、humans of Taipei 我是台北人臉書進行直播，湧入好幾千名網友同步收看，不斷為柯文哲加油打氣，以及提醒注意保暖。

柯文哲在臉書上表示，再度挑戰一日北高，憑良心說「我並沒有百分百的把握，畢竟這次練習的時間短，距離上次騎長距離，我又多了2歲。不過這一次，我帶了更多北市府的夥伴，我們將並肩迎風、相互打氣。」而柯文哲也鼓勵大家隨時加入他們的行列，「一起騎向幸福，遇見台灣的美好！」

被問到想對觀眾說什麼？柯文哲僅笑說「加油加油！」隨後現場則有一些粉絲表達想與柯文哲合照的意願，直至大約凌晨0時53分整個車隊才從關渡宮正式出發。

▼柯文哲騎腳踏車挑戰「一日北高」。（圖／台北市政府提供）