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追繳停車費　柯文哲出新招：禁停公有停車場、停路邊「貼欠錢」

▲▼停車場,夜歸,安全,夜間,晚上,高架橋下（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市有不少停車費欠繳大戶，市府每年都花盡心思催繳、追討欠費。市長柯文哲26日主持交通會報時下令，未來將研擬「認車不認人」新規定，只要民眾車輛欠繳停車費長達1個禮拜，所有北市公有停車場都不准停，停路邊停車格也會貼上「欠款」公告。柯認為，用這樣方式應該可解決95%以上欠繳案件。

台北市政府26日上午舉行交通會報。根據交通局資料，2017年停車費欠繳案數達9602件，停車欠費件數達30萬5671件，催收金額3610萬1260元；2018年停車費欠繳案數達3萬2031件，停車欠費件數達66萬8786件，催收金額達7577萬3090元。

2019年停車費欠繳案數達1萬3994件，停車欠費件數達22萬1116件，催收金額達2574萬7470元；2020年停車費欠繳案數達1萬2120，停車欠費件數達22萬8912件，催收金額達2651萬6950元。

停管處指出，現行的執行辦法，會配合簡訊系統及查報久停車清查作業，由交通警察大隊及本處分別執行逾檢車及久停車拖吊，以阻絕持續欠費及占用停車位。

據統計，停車欠費催收及強執收回金額自2016年起，分別為2016年221萬7370元、2017年7,95萬9505元、2018年1778萬8995元、2019年1882萬7155元、2020年1723萬9070元。

北市停管處長李昆振受訪表示，北市目前只要民眾欠費超過300元，就會用簡訊通知進行催繳，如果是欠費逼近萬元的嚴重欠繳大戶，一旦停入公有停車場、路邊停車格時，市府也馬上就會知道位置，通知執行署進行拖吊。

針對柯文哲提出的新制，李昆振表示會回去研議，不排除與現有做法並存；李強調，還是會等民眾欠費達一定程度後才執行，若只是欠幾十塊、一時忘記繳費，就被禁止停車恐不符程序。
 

ET快訊
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