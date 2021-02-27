「一日北高」流程曝光！柯文哲28日凌晨騎鐵馬　中途北返參加228





▲柯文哲2019年挑戰「一日北高」自由車活動行前記者會。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲每年2月28日都會進行「一日北高」活動，今年也規畫從台北市騎腳踏車至高雄；不過由於柯文哲中途還要回到台北參加228紀念會，所以此次與往年不同，從28日凌晨1時就開始騎車，預估中午搭高鐵返回台北，於下午4時左右搭乘高鐵抵達台南，並騎腳踏車到高雄完成「一日北高」。

台北市政府表示，為推廣自行車體育活動，帶動全民自行車運動風氣，台北市政府組隊參加「2021一日北高自行車挑戰活動」，以新的方式，以汗水代替淚水紀念「228和平紀念日」，柯文哲會搭配4名選手組成市府隊，而市府2隊、市府3隊則由台北市副市長黃珊珊、體育局長李再立率隊參加團隊接力組方式合作完成「一日北高」挑戰。





▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

柯文哲28日行程滿檔，除了「一日北高」之外，下午還要參加在228公園舉辦的228紀念會，因此今年不同於往年早上才開始騎腳踏車，提前至28日凌晨1時於台北市關渡宮熱血展開，原則每50分鐘休息1次、每次休息就加10分鐘，途經新竹代天府、伸港寶天宮、布袋大眾廟、口湖遊客服務中心。

北市府規劃，柯文哲約在中午11時左右騎到雲林口湖遊客服務中心，為了參加於下午2時20分在228公園舉辦的紀念會，所以會搭乘高鐵返回台北，直至下午3時左右活動結束，再直接搭乘高鐵南下到台南，此時預計為晚上6時，一夥人繼續騎車出發至終點站高雄，此段途經台南北門、高雄楠梓，總路程全長365.5公里。

不過，柯文哲28日參與的「一日北高」和228紀念會行程皆飽受外界質疑，前者被爆出預算高達72萬元，引發議員質疑，花公帑宣傳自我形象，對此台北市副發言人林珍羽也解釋，一日北高是為了推廣自行車產業，盼以汗水紀念228，非柯文哲個人行銷宣傳。

至於28日下午舉辦的228紀念會，原本是由北市228紀念館與台灣國家聯盟合辦活動，北市228紀念館邀請前總統馬英九，台灣國家聯盟則邀請現任副總統賴清德，預計兩人將到場與台北市長柯文哲同台；然而馬英九出席該活動引發部分獨派不滿，最終台灣國家聯盟退出協辦，只剩下馬英九和柯文哲兩人合體，再度掀起「藍白合」話題。

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