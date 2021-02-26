清明祭祀開放進入納骨塔　雲縣府籲民眾分流降低群聚風險

▲縣府今日召開記者會呼籲民眾提前掃墓，分散人流，減少交叉感染風險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

清明祭祖時節將至，雲林縣政府推動提前掃墓、網路祭拜等措施，以降低新冠肺炎群聚感染風險，雲林縣內各公鄉鎮市公所也配合提前完成公墓、納骨塔、環保葬區環境整理、消毒等工作，並成立掃墓服務站提供必要防疫物資。縣長張麗善提醒民眾，掃墓祭祖時應配戴口罩、落實酒精消毒等防疫措施，減少交叉感染風險。

雲林縣長張麗善表示，清明掃墓是重要傳統習俗，雖然最近疫情較為趨緩，但防疫工作仍不可鬆懈，請民眾配合提前於3月5日至4月5日期間掃墓，並多利用平日前往，以分散掃墓人潮。若有發燒、咳嗽等呼吸道症狀應儘速就醫，避免參加掃墓活動。納骨塔屬於比較封閉的空間，今年雖未禁止入內祭拜，但縣府已請各鄉鎮市公所配合實施人流管制，必須先量額溫並全程配戴口罩才可進入。

▲清明祭祖時節將至，雲林縣政府推動提前掃墓、網路祭拜等措施，以降低新冠肺炎群聚感染風險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民政處表示，中央流行疫情指揮中心啟動「秋冬防疫專案」後，強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所應佩戴口罩，若違反規定，將依法開罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，請民眾務必遵守規定，以免受罰。

民政處指出，目前雲林縣有北港、口湖、二崙及麥寮等鄉鎮均有提供線上追思服務，民眾可多加利用，兼顧祭祖與防疫。縣府將會持續關注中央流行疫情指揮中心公布之防疫措施，適時提供資訊給所有民眾，並視需求發布警示，並請民眾落實自我健康狀況監測，如有發燒應主動就醫治療，並採取適當的防護措施，在疫情尚未穩定時刻，防疫工作人人有責，雲林縣政府與民眾站在一起，共同落實各項防疫工作。

▲縣府今日召開記者會呼籲民眾提前掃墓，分散人流，減少交叉感染風險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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