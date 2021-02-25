借來的車沒安全座椅！酒駕父逆撞賓士　早產兒不到1歲慘死母懷中

▲許姓男子因超車不慎和對向來車對撞，造成2死1重傷慘劇。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉124乙線，24日下午2時許發生2輛轎車對撞事故，27歲許姓男子酒後駕車，載著19歲的根姓妻子及未滿1歲小兒子，因超車不慎和對向賓士相撞，造成一家3口僅許妻獨活。當時車內並無安全座椅，許妻抱著1歲兒坐在副駕駛座，慘遭夾成重傷，經醫院搶救後還是宣告不治。

據家屬表示，27歲的許姓男子為屏東人和根性妻子育有2子，因小兒子為早產兒，所以2兄弟年紀只差不到1年，一家4口就住在南庄娘家，因為女方是低收入戶，2個小孩都跟著從母姓領補助過生活，當時車上只有夫妻2人跟小兒子3人要返回南庄，不料半路發生對撞意外，父子共赴黃泉，媽媽則逃過死劫 就此天人永隔。

根女家人指出，許姓男子當時所駕駛的黑色車輛是向朋友借來的，所以車上並沒有安置安全座椅，小兒子是由媽媽抱著坐在副駕駛座上，沒想到卻發生這樣的意外；他還說，當時開車剛經過出事的路段，還聽見救護車聲來回穿梭，怎料回家接到通知後才知道是自己家人出意外。

▲許男大伯表示，肇事的車是和朋友借來的，因此才會把安全坐椅放在家裡沒有安置在車裡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，許男早年因父母雙亡而獨自北上打零工，因此認識了一起工作的根姓女子，不久就生下2個兒子，因為申請補助原因，所以一直都沒有結婚，直到今年才登記結婚；怎料一場車禍，讓小兒子都還來不及看清楚這個世界，就和爸爸一起命喪黃泉。

許男家人也說，他的父親因為喝酒而過世，所以許男其實平時都不太碰酒，只有精神不濟時才會喝點藥酒提提神，也許就是因為這樣才會發生意外，當時也是因為身體不適才載著1家3口到市區拿藥，沒想到回程卻發生車禍；許男哥哥也透露，弟弟一家人平時居住在娘家，年前才說 要帶老婆小孩回家，卻沒想到這一撞，他和小兒子一起離開，只留下大兒子和媽媽，再也無法帶老婆小孩，一起回家了。

▲許男的哥哥說，弟弟年前才說要帶老婆小孩回家 卻沒想到卻永遠等不到了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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