38婦女節小確幸　　3月份雲林逾200店家提供寵愛婦女消費優惠

▲雲林縣政府今(26)日為歡慶3月8日婦女節，宣布將推出一系列寵愛婦女活動，向雲林縣婦女獻上誠摯的祝福及謝意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今(26)日為歡慶3月8日婦女節，宣布將推出一系列寵愛婦女活動，向雲林縣婦女獻上誠摯的祝福及謝意，除感謝女性朋友在不同領域的投入和奉獻，也希望女性朋友忙於工作及家庭外更要懂得愛自己，把握機會參與縣府的「友婦女，大寵愛」系列活動，享受縣府精心安排的特別尊寵。

雲林縣政府指出，婦女節是屬於女性朋友的節日，為了讓社會大眾一起關注性別平等的議題，縣府在3月份特別規劃「友婦女，大寵愛」系列活動，全雲林縣有超過200間寵愛婦女店家提供各式優惠，讓婦女朋友不管是身處哪一種角色，都享有這特殊節日的特別尊寵。

▲社會處長林文志表示，婦女福利及性別平等政策的推行，讓婦女友善、性別平等的意念扎根社區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林是全台灣唯一正副首長都是女性的縣市，在婦女權益的推動上，是有所承諾，不遺餘力的，疼惜雲林婦女的心也是她一直以來的堅持，無論是雲林媽媽的托育權益和經濟支持、雲林婦女的健康照顧和人身安全、特殊境遇婦女的福利與服務都是雲林縣政府持續努力與推動的福利。

社會處長林文志說明，婦女福利及性別平等政策的推行，需要公私部門共同協力，透過最貼近社區的民間商家協力，共同營造婦女友善的社會氛圍，讓婦女友善、性別平等的意念扎根社區，婦女友善商家的多元性，也象徵著本縣多元異質的婦女族群。今年3月，希望透過一系列的婦女活動，讓所有不同年齡層、地理位置、職業類別的婦女朋友，都能暫時放下自己的負擔跟壓力，享受一段最舒適、最愉快的假期，讓3月成為雲林友善婦女月。



社會處表示，欲知婦女友善商家詳細內容，歡迎至雲林縣政府網站及雲林縣政府社會處臉書查詢。因部分商家優惠針對雲林縣婦女提供，也呼籲所有雲林縣婦女於三月份隨身攜帶身分證，以便身分查驗，享受優惠。

▲縣府在3月份特別規劃「友婦女，大寵愛」系列活動，全雲林縣有超過200間寵愛婦女店家提供各式優惠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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