強化偏鄉犬貓絕育量能　雲林「犬貓絕育站」揭牌啟用

▲雲林縣政府於四湖鄉林厝寮打造「犬貓絕育站」今（26）日揭牌，並自3月份起，每月雙週週三上午10時至下午3時，受理設籍於雲林縣民眾申請。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府於四湖鄉林厝寮打造「犬貓絕育站」今（26）日揭牌，自3月份起，每月雙週週三上午10時至下午3時，受理設籍於雲林縣民眾申請，犬貓絕育服務採預約制05-5523250，將由專人通知手術時間，屆時民眾需攜帶身分證件正本辦理報到手續，以配合辦理「絕育、寵物登記及狂犬病預防注射」三合一專案工作。

動植物防疫所指出，在零撲殺政策下，持續推動犬貓絕育才能有效控制繁殖數量，雲林縣沿海8鄉鎮目前無設置民間動物醫院，在地需求迫切性，縣府積極向行政院農業委員會爭取補助經費加上縣府資源的挹注，期藉由中央地方合作無間精準推動「犬貓絕育站」營運，以提高犬貓繁殖源頭管控成效。

動植物防疫所表示，絕育後的犬貓性情較溫馴易於掌控，也會減少公狗因佔地盤而鬥狠行為，也大幅降低感染性疾病及內分泌疾病，設置「犬貓絕育站」目的除提升犬貓絕育率，降低犬貓繁殖數量，更可大幅降低人犬衝突爭議，從源頭解決流浪動物的問題。近年來，雲林縣持續不斷推動犬貓絕育，今年度整合動物醫院、下鄉絕育團隊及新設之犬貓絕育站，以更完整配套來控管繁殖數量。

▲絕育站結結合雲西廊道共構和諧醫療環境，團隊核心價值以為偏鄉犬貓提供絕育服務為宗旨，並秉持愛心、專業、無私、杏林春暖服務精神。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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