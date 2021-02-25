父喝酒亡兒酒駕死！苗栗27歲爸逆撞1歲子陪葬　車上留「阿比」

記者黃孟珍、徐愷昕／苗栗報導

苗栗三灣24日下午發生一起死亡車禍！日系及歐系車發生碰撞後，日系車上的1家3口僅剩19歲妻子獨活，27歲許姓男子及1歲兒送醫不治，目前警方初判為酒駕逆向超車不慎釀禍。許妻的大伯今日受訪時指出，他確實有於事故車內發現一瓶「阿比」，不過他也強調，許男的父親是喝酒過世的，所以許男完全不碰酒，推論會被驗出有酒精反應，應該是上路前喝了點阿比所致。

▲兩車相撞慘不忍睹。（圖／東森新聞）。

這起重大車禍發生於24日下午，地點位於三灣鄉124線外環道，許家三人當場失去生命跡象，經送醫救治後，爸爸、1歲男童先後宣告不治；而19歲媽媽經急救後恢復生命跡象，轉送台中，目前在加護病房觀察中。

▲警方初判死者酒駕逆向超車才導致事故發生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，初步調查發現是日系自小客車超車不慎才與對向車輛發生碰撞，而26歲許姓死者到醫院抽血換算酒測值為0.16，疑似肇事男子酒駕後想逆向超車，才導致事故發生，全案轉由事故小組釐清肇事責任。

▲許妻大伯表示，夫妻倆平時出門有時會使用安全座椅。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，死者許男與妻育有2子，除了1歲多的大兒子外，還有一名4個月大的小兒子，昨（24）日沒有一同出門。許男平時主要是做「點仔膠」（鋪柏油瀝青）的工作，沒有工程時就會與岳父去打零工。

許妻大伯受訪時表示，昨天許男因肚子痛沒去上班，不料出門拿東西回程時發生車禍，當時他人也在附近工作，有聽到救護車，妹妹也有路過該車禍，但直到後來看到新聞，他們才得知家人出事。

▲據了解，許男肇事車輛是向朋友借的，他的車是這台紅色喜美。（圖／記者黃孟珍翻攝）

針對許男酒駕上路一事，許妻大伯強調，「因為他（許男）父親是喝酒過世的，所以他討厭喝酒也不碰酒，只有偶爾跟人聊天時會喝個一點阿比（含酒精提神飲料）」，不過由於他有於事故車內看到一罐阿比，猜測許男被檢出酒精反應，應該是上路前有喝。

最後，許妻大伯則指著家中的安全座椅表示，小夫妻倆平常出門都會於自家車輛上放置安全座椅，昨天那輛車是因為跟朋友借的，所以沒有安全座椅。

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