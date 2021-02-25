雲林長城國際同濟會連11年送愛　196學童開心採購

▲雲林縣長城同濟會連續11年辦理「同濟援手送愛心、學童歡喜迎開學」活動，獲得許多民眾熱心參與及贊助，讓學童開心喜迎開學季。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長城國際同濟會會長25日邀請斗六、斗南、莿桐、古坑、林內等196名弱勢學童，前往雲院書城挑選文具、書籍提供每人5百元禮券，加上雲院書城書局提供8折優惠，讓每位學童可購買600多元文具，開心喜迎開學季。

「同濟援手送愛心、學童歡喜迎開學」活動，獲得許多民眾熱心參與及贊助，已經連續辦理11年，學童在老師及家長陪同下，前往雲院書城挑選文具、書籍，同濟會送給每名學童500元禮券。雲院書城創辦人王源良響應活動，除給予學童們8折優惠之外，並贈送每人一份精美小禮物，學童每人相當於可選購600元文具。

雲林長城國際同濟會會長林韋仲說，今年邀請19個學校與社會關懷協會共196位學童來買文具，看到孩子們笑開的臉，比自己買東西還開心，也希望這個活動能變成善的循環，小朋友未來也願意幫助其他人，同濟會只是拋磚引玉，這些孩子的未來是無價的。

▲雲林縣長城同濟會連續11年辦理「同濟援手送愛心、學童歡喜迎開學」活動，獲得許多民眾熱心參與及贊助，讓學童開心喜迎開學季。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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