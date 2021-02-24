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雲林大推愛肝惜肝擴大肝炎篩檢　15醫院協助提供B、C肝炎篩檢

▲雲林縣有15家醫院協助提供B、C肝炎篩檢，呼籲鄉親善用政府提供終身一次免費篩檢服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣有15家醫院協助提供B、C肝炎篩檢，呼籲鄉親善用政府提供終身一次免費篩檢服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣衛生局今(24)日舉行「愛肝惜肝 」 擴大肝炎篩檢記者會，響應國民健康署自2020年9月28日起擴大B、C肝炎篩檢。雲林縣約有190家醫療院所提供免費B、C型肝炎篩檢及21家醫療院所提供治療，張麗善縣長提醒鄉親未曾接受B、C型肝炎檢查者，攜帶健保卡至符合成人預防保健醫療院所接受檢查。

據衛生福利部統計，慢性肝病、肝硬化及肝癌每年約造成1萬3000人死亡，肝癌居雲林縣癌症死因第1位，Ｂ、Ｃ型肝炎則是造成國人慢性肝病與肝癌死亡主因，若忽略就醫，有四分之一感染者會發展成肝硬化，20名肝硬化病患中有1人會併發肝癌。目前健保針對血液檢查有C型肝炎病毒者，提供口服新藥治療，療程約二至三個月，治癒率達98%以上；用藥簡便，副作用小，藥物費用約新臺幣20萬元，由健保全額給付。

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衛生局長曾春美表示，雲林縣有15家醫院協助提供B、C肝炎篩檢，呼籲鄉親善用政府提供終身一次免費篩檢服務，只要有提供成人預防保健檢查的基層診所、衛生所及醫院皆可抽血篩檢B、C型肝炎。衛生局並提醒，除了接受篩檢及早治療，良好的生活習慣是護肝的重要法則，另，避免接觸危險因子(如避免共用針頭等)、保持健康體位，包括健康飲食及多運動、不飲酒預防脂肪肝、酒精性肝炎。

衛生局長曾春美另說明，15家醫院協助提供B、C肝炎篩檢數，台大醫院雲林分院目標數1萬1,250人、中醫藥北港附設醫院目標數1萬人、若瑟醫院、佛教斗六慈濟醫院、成大醫院附設斗六分院、雲林長庚念醫院、雲林基督教醫院及諸元內科醫院目標數各5,000人；天主教福安醫院、全生醫院、安生醫院、洪揚醫院、育仁醫院、北港仁一醫院及蔡醫院目標數各1,250人。

目前可以治療C型肝炎的醫療院所共有12家醫院、9家診所，包含台大醫院雲林分院、中醫藥北港附設醫院、天主教若瑟醫院、佛教斗六慈濟醫院、成大醫院斗六分院、雲林長庚醫院、雲林基督教醫院、諸元內科醫院、安生醫院、洪揚醫院、蔡醫院、沈內小兒科診所、陳源玉內科診所、德豐診所、林建宏診所、鍾國章內科小兒科診所、建合診所、虎尾台全診所、腎安診所及台全診所。

▲雲林縣有15家醫院協助提供B、C肝炎篩檢，呼籲鄉親善用政府提供終身一次免費篩檢服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局今(24)日舉行「愛肝惜肝 」 擴大肝炎篩檢記者會，響應國民健康署自2020年9月28日起擴大B、C肝炎篩檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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