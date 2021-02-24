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雲林神級滷肉飯　贈家扶學子「媽媽的味道」解鄉愁

▲冠軍「神級滷肉飯」吳志憲28歲（中間者），除獲得冠軍肯定，更願捐贈家扶服務家庭的長輩與學子們享用，將心比心更給雲林家扶學子滿滿的能量與安心撫慰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲冠軍「神級滷肉飯」吳志憲28歲（中間者），除獲得冠軍肯定，更願捐贈家扶服務家庭的長輩與學子們享用，將心比心更給雲林家扶學子滿滿的能量與安心撫慰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

榮獲2020年雲林滷肉飯節民間高手組冠軍「神級滷肉飯」為家扶學子帶來雲林在地家鄉滋味，吳志憲贈200份滷肉飯醬包贈送雲林家扶無論家長或學子，將媽媽的味道延續包圍每個家扶的身心，讓懷念的滋味吃得溫馨美味又安心。

吳志憲餐飲科畢業後到當學徒、廚師、比賽獲獎無數，甚至回到大成母校擔任餐飲果雕老師、桃園機場餐飲店長、也隨著餐廳擴展到高雄，甚至遠到澳門旅居擔任廚師。但對故鄉雲林鄉愁始終無法忘懷，故而打造出神級滷肉飯醬包，滿滿媽媽的味道，撫慰長年外地工作心靈。

吳志憲在來自國內41組參賽者中，脫穎而出榮獲2020年雲林滷肉飯節民間高手組冠軍，食材使用雲林在地生產，獨特烹煮手法榮獲冠軍。而吳志憲多年旅外漂泊，深刻感受遊子的辛酸，特別在開學之際以冠軍「神級滷肉飯」贈送雲林家扶無論家長或學子。

雲林縣長張麗善表示，民間組冠軍滷肉飯吳志憲過去離鄉背景甚至出國打拼，過年期間最思念就是故鄉的滷肉飯。今以雲林嚴選食材，打造雲林家鄉味，元宵佳節適逢開學之際，獲知雲林家扶學子求學，希望這神級滷肉飯醬包讓在外遊子可隨時一解鄉愁。

雲林家扶中心主委陳燦勳表示，冠軍「神級滷肉飯」吳志憲，才年過28歲，已有如此豐富的人生經歷，已是給家扶學子勇敢追夢、勇於實踐最好的典範，而「神級滷肉飯」獲得冠軍肯定，更願捐贈家扶服務家庭的長輩與學子們享用，將心比心更給雲林家扶學子滿滿的能量與安心撫慰，冠軍之名實至名歸。

▲冠軍「神級滷肉飯」吳志憲28歲（中間者），除獲得冠軍肯定，更願捐贈家扶服務家庭的長輩與學子們享用，將心比心更給雲林家扶學子滿滿的能量與安心撫慰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲吳志憲贈200份滷肉飯醬包贈送雲林家扶無論家長或學子，將媽媽的味道延續包圍每個家扶的身心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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