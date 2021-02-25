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莫德納研發新款疫苗台灣能取得嗎？　陳時中：仍在研究階段

▲▼ 莫德納,Moderna,疫苗 。（圖／路透）

▲莫德納疫苗 。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

新冠病毒不斷有變異株傳出，美國藥廠莫德納（Moderna）正在研究新款疫苗以應對南非變種病毒。台灣已經和莫德納接洽採購505萬劑疫苗，估計5~6月可以供貨，屆時是否可以取得新款疫苗？指揮官陳時中表示，新款疫苗還在研究階段，與現在上市販售的疫苗並無牽涉。

外電報導指出，莫德納24日宣布，該公司針對南非變異病毒的候選疫苗，已經送至美國國家衛生研究院進行測試；莫德納表示，他們正考慮要讓人們在現有的2劑疫苗外，再接種一劑針對南非變種病毒的加強劑量，或是將原有疫苗和新疫苗混合一起讓人們接種一次就好。

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台灣目前累積洽購國際疫苗2000萬劑，包含COVAX取得476萬劑、AZ直接洽購1千萬劑、莫德納直接洽購505萬劑。其中直接洽購疫苗估計會於5~6月份供貨，針對莫德納疫苗是否有機會取得新款疫苗？陳時中回應，該疫苗還在研究階段，與現在上市販售的疫苗並無牽涉。

▲▼0225指揮中心記者會,陳時中,周志浩,羅一鈞,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明，南非變異株經過測試，輝瑞與莫德納疫苗抗體力價會稍微下降，但還是在保護濃度之上，所以比較長遠擔憂是「會不會打過疫苗之後保護力減退比較快」。現在莫德納、輝瑞都在研發新款疫苗，如果針對變異株來設計，可能未來會在打過疫苗之後補打增加保護力。

羅一鈞強調，不過這些都還要經過嚴格測試，還談不上真的成為新款疫苗，正式成為新款疫苗也還要臨床試驗，不會那麼快變成廣泛人體使用，還要一段時間。

陳時中也提到，新的RNA病毒「變來變去」可以預期，疫苗發展時間尚短，仍不足一年，相關交互情況還有賴更多證據才能看清楚。

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