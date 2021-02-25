焦糖哥哥、陳菊「無罩合照」要罰？　陳時中回應了！

記者趙于婷／台北報導

藝人焦糖哥哥陳嘉行23日在臉書開心PO文，與監察院長陳菊在高鐵站內巧遇合影留念。不過卻被網友抓包都沒有佩戴口罩，似乎違反防疫規範，國民黨發言人洪于茜在臉書直指兩人是「防疫破口」，更點名指揮官陳時中「不敢開罰」。對此，陳時中回應，經勸導不聽處分3千～1萬5千元，會詢問高鐵是否有勸導不聽情況。

焦糖哥哥在臉書PO文表示，下課後在座位上吃冰、看lol，結果忽然聽到有人呼喚，抬頭一看發現是陳菊，雙方彼此寒暄了一番，一起合照讓他相當開心「高雄這麼大，我們也能巧遇，實在太有緣分了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲焦糖哥哥與監察院長陳菊在高鐵站巧遇，但兩人都沒有戴口罩。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書）

洪于茜看到PO文後表示，「咦？看到一張合照，會不會成為防疫破口？」陳菊現在貴為監察院長，「堂堂一個衛福部長陳時中應該不敢罰吧？」

洪于茜也根據照片地點分析是在高鐵站，且早在去年12月1日台灣高鐵就配合指揮中心，規定旅客進入高鐵車站，舉凡車站大廳、售票處等非付費區，都必須全程配戴口罩，僅飲食期間可以短暫拿下，但自2月1日起調整，除了喝水、服藥、哺乳等生理需求的飲食外，其餘皆全面禁止。

對此，陳時中今也回應，有些人PO照片沒戴口罩，第一接觸時間很短，第二有些場所規定要戴口罩，勸導不聽要處分3千到1萬5千元，看相關場景好像在高鐵，會詢問高鐵是否有勸導不聽，若沒有勸導不聽，就沒有進一步處理的必要。

其他人也看了...



快訊／境外移入+5！皆菲律賓移工「期滿採檢陰性、自費再採確診」

國籍航空「檢疫7+7」有望放寬！ 陳時中：考慮降為5+9天自主

AZ疫苗第二季供貨砍半恐衝擊台灣訂單？陳時中：國產疫苗可銜接



焦糖哥哥、陳菊車站「無罩」合照！高鐵公司曝開罰SOP



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來