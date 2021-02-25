　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／境外移入+5！皆菲律賓移工「期滿採檢陰性、自費再採確診」

▲▼0224中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增5例境外移入病例，都是菲律賓女性移工，年齡介於20多歲至30多歲，今(2021)年2月3日搭乘同班機來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所檢疫。

指揮中心指出，5名個案曾於2月16日接受檢疫期滿前採檢，結果皆為陰性，檢疫期滿後由仲介安排至住宿地點自主健康管理，2月23日由仲介安排專車接送至醫院自費採檢，因檢出COVID-19陽性，於今日確診，次日再驗5人核酸皆為陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新增 5 例境外移入 COVID-19 病例，皆自菲律賓入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲新增5例境外移入COVID-19病例，皆自菲律賓入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

另除案951血清抗體IgM及IgG均陽性外，其餘4人皆IgM陰性、IgG陽性)；5人迄今皆無症狀。個案於自主健康管理期間除至醫院採檢外，其他時間均無外出，已掌握專車接觸者共19人，因皆有佩戴口罩，故列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內目前累積951例確診，分別為835例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、906人解除隔離、36人住院隔離中。

其他人也看了...

國籍航空「檢疫7+7」有望放寬！　陳時中：考慮降為5+9天自主
AZ疫苗第二季供貨砍半恐衝擊台灣訂單？陳時中：國產疫苗可銜接
焦糖哥哥、陳菊「無罩合照」要罰？　陳時中回應了！

焦糖哥哥、陳菊車站「無罩」合照！高鐵公司曝開罰SOP

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
江少慶確定投入中職選秀！與富邦簽自行培訓合約
江宏傑曝「福原愛回日本原因」！　鬆口：小孩想媽媽
5人確診隔日再驗「核酸全陰性」　陳時中直呼：真的很怪！
向華強父子申請在台居留　遭內政部駁回！理由曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首批AZ疫苗何時到貨還是未知數　華航董座：準備好了就等訂單來

嫁好尪趁現在！元宵節「晚上偷拔蔥」習俗揭密　最瞎燈謎Top3曝光

首批AZ疫苗到貨時程尚未通知！是否遭遇壓力？陳時中：沒感受到

換冰箱省3千雲林人瘋排！節電補助總額1546萬　2天搶光張麗善致歉

看明星直播！限5分鐘「爽拿13萬元」　古意哥1動作慘了：怎麼停止

綠色和平：漁業產值30年蒸發279億　魚種15年減少了105種

飛蛾帶好兆頭！高雄強運家庭主婦獨得4.3億大樂透　1600萬做公益

焦糖哥哥、陳菊車站「無罩」合照！高鐵公司曝開罰SOP

4年前神預測諾貝爾化學獎！　甜心主播郭安妮曝「台灣唐獎」啟發

陽交大挑戰建築競賽最高殿堂 　結合社會正義「交厝」獲青睞

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

房間塗滿油漆！哥開心「好好笑」 弟變白人到處走...父母認命清理

首批AZ疫苗何時到貨還是未知數　華航董座：準備好了就等訂單來

嫁好尪趁現在！元宵節「晚上偷拔蔥」習俗揭密　最瞎燈謎Top3曝光

首批AZ疫苗到貨時程尚未通知！是否遭遇壓力？陳時中：沒感受到

換冰箱省3千雲林人瘋排！節電補助總額1546萬　2天搶光張麗善致歉

看明星直播！限5分鐘「爽拿13萬元」　古意哥1動作慘了：怎麼停止

綠色和平：漁業產值30年蒸發279億　魚種15年減少了105種

飛蛾帶好兆頭！高雄強運家庭主婦獨得4.3億大樂透　1600萬做公益

焦糖哥哥、陳菊車站「無罩」合照！高鐵公司曝開罰SOP

4年前神預測諾貝爾化學獎！　甜心主播郭安妮曝「台灣唐獎」啟發

陽交大挑戰建築競賽最高殿堂 　結合社會正義「交厝」獲青睞

東奧是否讓外國旅客入境觀賽　國際奧會最晚5月初決定

北市圖書館驚見灰帽「露鳥客」　1日掏2次嚇壞正妹...代價出爐！

動主播脫了！湯屋「合法露奶」雪乳解放340秒　網：衛生紙要缺貨

首批AZ疫苗何時到貨還是未知數　華航董座：準備好了就等訂單來

嫁好尪趁現在！元宵節「晚上偷拔蔥」習俗揭密　最瞎燈謎Top3曝光

仙人跳閨蜜老公！　正宮霸氣撞門「秀婚戒」：我才是未婚妻

江少慶與富邦簽自行培訓合約　確定投入今年中職選秀

元太科技、Wacom與元力電紙　共同發表「電子紙筆記本解決方案」

快訊／衛生局女案執行長獲不起訴…家屬吐「337字心聲」：悲憤痛心

首批AZ疫苗到貨時程尚未通知！是否遭遇壓力？陳時中：沒感受到

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

生活熱門新聞

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

外送員「神反應」一招氣死百貨女

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

降雨機率30%=100%會下雨！氣象專家曝「2大正解」

錄取年薪220萬工作！眾人一看地點嚇歪

遇濃霧必開3種燈？他不鼓勵打雙黃燈

深夜外送「要扛3大袋」爬6樓！結局曝光

「不願浪費分數而填醫學系」　醫千字文曝3優點

抹布丟太準　下一秒違規騎士GG

客點60瓶水！外送員哀號「拆單還是很重」

今晨濃霧！元宵夜變天降6度　連假「雨最多」時間出爐

買2張火車票「售票員給7張」　原因超暖心

1天就達標！理科太太募資「破1700萬」賣爆

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

更多熱門

相關新聞

陳菊車站無罩　高鐵曝開罰SOP

陳菊車站無罩　高鐵曝開罰SOP

藝人焦糖哥哥陳嘉行23日在臉書開心PO文，與監察院長陳菊在高鐵站內巧遇合影留念。不過卻被網友抓包都沒有佩戴口罩，似乎違反防疫規範。高鐵公司表示，若當下勸導不聽，會交由警察處理，開罰權則為地方政府所有。

10歲童確診出現「併發症」手腳截肢

10歲童確診出現「併發症」手腳截肢

宣戰南非變種病毒！莫德納研發加強劑量

宣戰南非變種病毒！莫德納研發加強劑量

觀光營運雪崩圖曝！旅行社最慘

觀光營運雪崩圖曝！旅行社最慘

輝瑞BNT疫苗大規模實測　保護力94%

輝瑞BNT疫苗大規模實測　保護力94%

關鍵字：

新冠肺炎境外移入菲律賓確診

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

罔腰「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭質疑

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

即／因罔腰「PO內診照」遭網友起底！診所火速回應了

特斯拉霸停家門口！屋主等30分不敢碰

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

幫罔腰內診「診所起底在台中」！2細節對比全中

苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

月薪3萬多存6年在竹市買房買車　同事曝超省生活：可怕

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

蔡依林爬陽明山！「翹臀超顯眼」網羞呼：一眼就看到

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面