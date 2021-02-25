加州變種病毒傳染性增！羅一鈞分析：仍不及英國變種病毒強大

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

美國最近在加州發現一種新的變種新冠病毒株「B.1.427／B.1.429」，不但傳染性更強，而且還對新冠疫苗所製造的抗體具有抗藥性，讓人對疫苗的有效性產生擔憂。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（25）日表示，相關學者評論為有可能需要關切變異株，但還沒有像英國變異株那麼強大。

外電報導，美國加州大學舊金山分校（UCSF）在檢測州內新冠病毒樣本後發現，去年9月的病毒樣本並未找到加州變種病毒，但截至1月底，當地就有50%的新冠肺炎案例與加州變種病毒有關，預計到本月底，這種變種病毒的病例將佔據全州病例總數的90%，因此UCSF的研究團隊認為，加州變種病毒的傳染性高出了19%至24%。

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另一方面，新冠變異毒株「B.1.526」正在紐約市快速蔓延且可能削弱疫苗效力，外電指出，新冠變異毒株B.1.526最早於2020年11月被發現，截至2月中旬，它約佔科學家共享數據庫中病毒基因序列的四分之一。依據加州理工學院（Caltech）23日發布的最新研究及哥倫比亞大學（Columbia University）24日的研究，此一毒株目前正在紐約市迅速擴散。

指揮中心記者會中被問及病毒變異相關議題，羅一鈞特別整理分析這兩款變異株。在加州變異株部分，羅一鈞指出，此變異株和造成桃園醫院群聚案的病毒株都帶有相同的L452R突變。目前在加大舊金山分校尚未正式發表的研究指出，確實發現其傳播力增加、致病力提高，家戶內傳播情形也比較普遍，當地學者評論為有可能需要關切變異株，但還沒有像英國變異株那麼強大。

至於東岸紐約報告的B.1.526，先前已知的南非、巴西變異株類似都帶有1484K突變，特色為可能影響抗體保護力，使疫苗保護效果減弱，但這一株還沒有特別用輝瑞、莫德納或者AZ疫苗測試過，只有在南非變異株上測試顯示，輝瑞與莫德納疫苗抗體力價會稍微下降，但還是在保護濃度之上，所以比較長遠擔憂是「會不會打過疫苗之後保護力減退比較快」。

面對南非變異株，莫德納宣布研發新款疫苗，正考慮要讓人們在現有的2劑疫苗外，再接種一劑針對南非變種病毒的加強劑量，或是將原有疫苗和新疫苗混合一起讓人們接種一次就好。

國內向莫德納採購505萬劑疫苗，是否可能選擇新款疫苗，指揮官陳時中表示，新款疫苗還在研究階段，與現在上市販售的疫苗並無牽涉。羅一鈞也說明，這些疫苗都還要經過嚴格測試，要正式成為新款疫苗也還要臨床試驗，不會那麼快廣泛接種在人體。

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