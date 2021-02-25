焦糖哥哥、陳菊車站「無罩」合照！高鐵公司曝開罰SOP

▲焦糖哥哥與監察院長陳菊在高鐵站巧遇，但卻被抓包兩人違反防疫規範，都沒有戴口罩。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書）

記者李宜秦／台北報導

藝人焦糖哥哥陳嘉行23日在臉書開心PO文，與監察院長陳菊在高鐵站內巧遇合影留念。不過卻被網友抓包都沒有佩戴口罩，似乎違反防疫規範。高鐵公司表示，若當下勸導不聽，會交由警察處理，開罰權則為地方政府所有。

焦糖哥哥在臉書PO文表示，下課後在座位上吃冰、看lol，結果忽然聽到有人呼喚，抬頭一看發現是陳菊，雙方彼此寒暄了一番，一起合照讓他相當開心「高雄這麼大，我們也能巧遇，實在太有緣分了」。眼尖網友發現合照地點為高鐵車站，且兩人都未戴口罩，明顯違規。

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對此，陳時中今也回應，有些人PO照片沒戴口罩，第一接觸時間很短，第二有些場所規定要戴口罩，勸導不聽要處分3千到1萬5千元，看相關場景好像在高鐵，會詢問高鐵是否有勸導不聽，若沒有勸導不聽，就沒有進一步處理的必要。高鐵公司則回應，當下若勸導不聽會交由警察處理，開罰權則是地方政府所有。

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