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美外交官被要求做「肛拭子」？　陸外交部：從未要求過

▲▼▲大陸官方表示「肛拭子」可提升檢測準確率。（圖／翻攝微博）

▲大陸官方表示「肛拭子」可提升檢測準確率。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

為求新冠病毒核酸檢測準確，大陸北京市對入境人員採取全球唯一的「肛拭子」採樣。據美媒報導，連美國駐華外交官都不能倖免，在會議上提出抗議，更有南韓民眾憤而向大使館投訴。對此，中國外交部發言人趙立堅25日表示，經核實，中方從未要求美國駐華外交人員進行肛拭子檢測。

恰逢春節人流高峰、大陸「全國兩會」定於3月4、5日召開，加上2021年初本土疫情復發，北京市自1月中旬以來，對入境人員實施「21+7」，總計28天的集中隔離醫學觀察和自主健康管理，並將原本高風險地區排查才有的「肛拭子」採樣，陸續用在入境集中隔離人員身上。

▲▼北京集中隔離點解除隔離前，進行核酸檢測。（圖／記者陳政錄攝）

▲肛拭子引發爭議。（圖／記者陳政錄攝）

此前，據《華盛頓郵報》報導，他們取得了美國外交官員會議的紀錄，有一些駐中國的美國外交官指出，中國採取「肛門拭子」方式進行篩檢，過程讓人不快，且外交人員還被迫接受這種測試。而美國國務院也保守回應，正在評估所有合理的方式來解決這一問題，以會按照《維也納外交關係公約》，維護美國外交官的尊嚴。

至於為何要在有口、鼻拭子的基礎上，增加肛拭子採樣？《央視》報導曾引述北京疾控專家說法解釋，對一些無症狀感染者或輕症感染者來說，感染後病情恢復得很快，可能3至5天咽部核酸就檢測不到了，所以增加肛拭子核酸檢測能夠提高檢出率，減少漏診。

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