國籍航空「檢疫7+7」有望放寬！　陳時中：考慮降為5+9天自主

記者趙于婷／台北報導

今年1月1日起，中央流行疫情指揮中心將國籍航空機組員居家檢疫時間拉長為7天加7天自主健康管理，3/1起國門半開，指揮中心也研擬國籍航空機組員檢疫時間縮短。指揮官陳時中坦言，目前的確在討論中，有考慮時間縮短，可能會降到5+9天觀察看看。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心在今年元旦開始，規定國籍航空機組員居家檢疫為7+7，且連大眾運輸都不能搭乘，但由於3/1起「半開國門」，恢復開放非本國籍入境及桃機8小時內轉機作業，民航局也評估鬆綁機組員加強版作業，已將過去執行狀況提報給指揮中心討論。

陳時中今也在記者會證實，當初有要求航空公司訂定管理辦法，目前相關資料已經送到指揮中心，現在指揮中心已經在研議，初步預計會把檢疫時間縮短。

另外，陳時中也提到，規定這段時間總共有9例違規，其中2例還在調查中，有些個案是航空公司自己通報，也就是航空公司有在落實管理，如果航空公司有盡責，發生案例又是零星個案，考慮會把時間縮短到5+9天觀察看看。

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