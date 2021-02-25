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立委湯蕙禎捐贈「33化學兵群」防護液50桶　攜手國軍抗疫護民

▲▼湯委員、簡局長與企業代表於捐贈儀式中合影。 （軍聞社記者李忠軒攝）

▲立委湯蕙禎、政戰局長簡士偉中將與企業代表於捐贈儀式中合影。 （軍聞社記者李忠軒攝）

軍聞社記者李忠軒台北25日電

新冠肺炎疫情蔓延全球，國軍官兵遵國家防疫政策指導，在抗「疫」作戰的第一線，為國人健康安全把關，為感謝國軍官兵投入防疫工作的辛勤付出，立法委員湯蕙禎今日偕同企業代表，捐贈國防部防疫物資，並由軍醫局及陸軍33化學兵群代表接受，以實際行動力挺國軍。

捐贈儀式上午在國防部文化營區舉行，湯委員在政戰局長簡士偉中將陪同下，與劼科生物科技董事長莊鈺谷及鈺祥企業總經理莊士杰，捐贈長效型抗菌防護液50桶、口罩5萬片予國防部，轉由軍醫局三軍衛材供應處及陸軍33化學兵群運用，期能結合民間資源，共同提升國軍防疫能量，簡局長也代表國防部長邱國正致贈感謝狀，表達對委員及社會各界的感謝。

▲▼湯蕙禎委員偕同民間企業捐贈防疫物資予國防部，由陸軍33化學兵群指揮官龔上校代表接受。（軍聞社記者李忠軒攝）

▲湯蕙禎委員偕同民間企業捐贈防疫物資予國防部，由陸軍33化學兵群指揮官龔上校代表接受。（軍聞社記者李忠軒攝）

長期關心國軍福利及人權等政策的湯委員表示，國軍官兵在國內開始出現疫情時，便盡心盡力投入防疫工作，犧牲、付出的表現，國人有目共睹，也令她心中感佩不已，現在疫情未歇，軍民仍需齊心做好防疫工作，也叮嚀官兵在執行任務時，務必要做好個人的防護，此次與民間企業一同捐贈防疫物資，就是希望能幫助官兵強化防疫能量，以最堅強的戰力做好準備，繼續迎接疫情挑戰。

對於此次參加捐贈活動，劼科科技董事長莊鈺谷表示，國軍對外肩負保衛國家安全的責任，對內扮演愛民助民的角色，尤其，近期部立桃園醫院事件，許多官兵投入消毒防疫工作，身為民間企業，擁有優質、有效的防疫產品，當然也希望能盡一分心力，相信此次捐贈的長效型抗菌防護塗層，能在國軍官兵個人安全防護上，盡棉薄之力。

▲▼政戰局長簡士偉中將代表國防部長邱國正致贈鈺祥企業總經理莊士杰感謝狀。（軍聞社記者李忠軒攝）

▲政戰局長簡士偉中將代表國防部長邱國正致贈鈺祥企業總經理莊士杰感謝狀。（軍聞社記者李忠軒攝）

鈺祥企業莊士杰總經理表示，口罩在防疫工作上是相當重要的物資，更是國人與官兵每天都必須使用的消耗品，對第一線執行防疫工作的化學兵也十分重要，期盼此次捐贈的口罩，能保護官兵遠離病毒的危害，更有效的執行防疫工作。

簡局長除代表官兵感謝湯委員及兩位企業代表對國軍的關心，並強調維繫戰力、防疫消毒及避免群聚感染，是國軍目前的重要任務之一，只要國人有需要，國軍必定會全力以赴，完成任務，民眾的支持與鼓勵，不僅是官兵最強而有力精神支柱，更是榮幸，相信只要軍民同心，必定能打贏這場抗疫作戰。

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