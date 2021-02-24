傳辜仲諒入主大巨蛋　柯文哲：至少沒不好紀錄

記者袁茵／台北報導

預定年底完工的台北大巨蛋，可望在2023年6月展開試營運，並在此之前完成經營權易主，外傳中信慈善基金會董事長辜仲諒將以個人身份，邀集多家台日企業組成投資團隊入主經營。對此，台北市長柯文哲表示，還沒拿到使用執照前，講這些都沒用，且至少辜仲諒沒有什麼不好的紀錄。





▲台北市長柯文哲出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

針對外傳辜仲諒將以個人身份出資，爭取台北大巨蛋的經營，柯文哲24日上午出席國民黨「願景台灣2030」論壇時表示，反正BOT案要蓋完拿到使用執照，才能做股權轉移，現階段還是認真把大巨蛋蓋完，沒拿到使用執照前，講這些都是沒用的。

至於是不是對辜仲諒比遠雄集團創辦人趙藤雄有信心？柯文哲說，「至少辜仲諒也沒什麼不好的紀錄啊！」

到了下午，柯文哲出席維護公共安全督導會報，被媒體詢問大巨蛋是否明年試營運？柯文哲表示，「哎唷！我跟你講，不能預設時間嘛！」

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