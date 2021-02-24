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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邀馬英九參加228紀念會惹議　柯文哲笑稱：想騎腳踏車「溜走不回來」

▲台北市長柯文哲出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

今年是228事件74週年，台北市228協會邀請前總統馬英九出席，卻引發獨派不滿，認為是對受難者一大侮辱，台灣國家聯盟更是退出協辦，導致副總統賴清德出席活動變卦。台北市長柯文哲24日受訪時開玩笑表示，本來想說能不能騎一騎腳踏車就「溜走不要回來」，但因為是台北市主辦的紀念會，市長逃不掉。

馬英九獲台北市政府邀請，出席228紀念活動並參與致詞，造成獨派人士，以及協辦活動多年的「台灣國家聯盟」深感不滿，22日退出協辦，除了讓原本受邀出席活動的賴清德行程變卦，只剩下柯文哲與馬英九同台的局面，又讓「藍白合作」議題備受外界熱議。

▲台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣同台「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝，下同）

柯文哲24日赴國民黨「願景台灣2030」論壇，被問到關於228紀念會邀請馬英九的問題，柯文哲表示，他本來開玩笑說，「我騎腳踏車能不能就溜走，不要回來了。」但幕僚表達不行，這種重要節日一定要回來主持，所以「不管馬英九來不來，我還是要來。」既然是台北市主辦的紀念會，市長也逃不掉，一定要去主持。

不過，被問到賴清德不去228紀念會，柯文哲選擇沈默，並未正面回應。

▲台北市長柯文哲出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

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