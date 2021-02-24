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否認為了遮擋大巨蛋！國父紀念館首度大整修：重現王大閎綠意設計

▲▼國父紀念館場館。（圖／國父紀念館提供）

▲先前提到「大巨蛋」在視野上破壞天際線，國父紀念館將打造雙排「林蔭大道」遮蔽。（圖／國父紀念館提供）

記者林育綾／台北報導

國父紀念館景觀改造工程今（24）日舉行開工動土典禮，是開館至今近50年來首度大幅度整修，其中將增設「雙排林蔭大道」、「映池」等，而先前有說法是透過林蔭大道來遮擋大巨蛋「過度突出、破壞天際線」，文化部長李永得今受訪對此否認，強調主要是回復建築師王大閎的最初設計，「跟大巨蛋是沒有什麼關聯」。

▲▼國父紀念館首度大幅度動工！將重現建築師王大閎原始設計，打造雙排林蔭大道、映池。（示意圖／國父紀念館提供）

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▲國父紀念館將重現建築師王大閎原始設計，打造雙排林蔭大道，美化天際線。（示意圖／國父紀念館提供）

國父紀念館於民國61年開館，至今已超過48年，不僅古蹟建物外觀與屋頂需要修繕，大會堂、展場及其周邊相關設施已漸趨老舊，為因應都市空間及市民使用需求改變，首先進行園區景觀改造及整合。

此項「跨域加值公共工程計畫」總經費為16億3200萬元，目前進行的是「中山文化園區景觀改造工程」施工，預計在2022年底完工，接著進行大會堂及周邊設施升級工程。此案發包工程費為新臺幣1億647萬餘元，工期540日曆天。

▲▼文化部長李永得、國立國父紀念館長王蘭生、國立臺灣美術館長梁永斐（時任國父紀念館長）及各界貴賓，為國父紀念館景觀改造工程祭拜祝禱。（圖／文化部提供）

▲▼文化部長李永得、國立國父紀念館長王蘭生、國立臺灣美術館長梁永斐（時任國父紀念館長）及各界貴賓，為國父紀念館景觀改造工程祭拜祝禱。（圖／文化部提供）

▲▼文化部長李永得、國立國父紀念館長王蘭生及與會貴賓們，一同為國父紀念館景觀改造工程動土祈福。（圖／文化部提供）

這次的改造以回復建築師王大閎半世紀前的原始設計精神，將增加雙排林蔭、擴大綠地面積，噴水池景觀改造為「映池」，並把仁愛路出入口動線打開，讓視野更開闊，同時整建廣場鋪面，提供親民及無障礙的安全友善環境，以及增設三張犂鐵道支線意象，於支線二端各增加出入口，方便民眾到館來參加活動。

而先前有說法提到，銀色的大巨蛋建築在視野上「過度突出、破壞天際線」，因此國父紀念館將透過「雙排林蔭大道」來遮擋大巨蛋，美化天際線，這樣不僅重現建築師王大閎最初設計，也還給訪客幽靜的景色。

不過文化部長李永得今出席典禮受訪表示，其實國父紀念館在規劃的時候就非常單純，剛好50年大翻修，除了內部設備提升，外面景觀也要改造；而整修更重視的部分，是為了「回復到王大閎建築師的綠意，跟大巨蛋是沒有什麼關聯性，這兩者也沒有時間上的搭配，所以我想這純粹是國父紀念館本身的改造計畫」。

▲▼國父紀念館首度大幅度動工！將重現建築師王大閎原始設計，打造雙排林蔭大道、映池。（示意圖／國父紀念館提供）

▲國父紀念館首度大幅度動工！將重現建築師王大閎原始設計，打造雙排林蔭大道。（示意圖／國父紀念館提供）

國父紀念館長王蘭生也提到，中山公園隨著國父紀念館建成使用以來，早就成為非常重要的都市開放性公園，清晨4點就有市民跑步。然而也因為使用年期已久，相關步道、廣場及友善設施需要提昇，不過施工將以「分區」方式進行，除了工區外，公園大部分仍然對外開放，盡量不造成民眾的不便，也會特別要求工程的品質及施工安全。

此外，國父紀念館也已經同步在思考，未來工程完成之後，可以在中山公園規劃增加更多樣性的活動及演出，提供更全面性的服務。

▲▼文化部長李永得、國立國父紀念館長王蘭生、國立臺灣美術館長梁永斐（時任國父紀念館長）及各界貴賓，為國父紀念館景觀改造工程祭拜祝禱。（圖／文化部提供）

▲國父紀念館長王蘭生介紹景觀改造工程規劃。（圖／文化部提供）

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