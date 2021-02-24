台灣年輕人低薪　江啟臣：政府沒找到改善資源分配的方法

▲台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣同台「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨籌辦「願景台灣2030」第二場論壇24日10時登場，這次主題為「活不起的未來」，國民黨主席江啟臣在會中表示，不管是改善低薪，或年輕人買不起房子等問題，至今依然存在，可見我們還沒有找到適合並改善台灣資源分配的方法，至於沒有做好的原因是政府無能，還是立法者怠惰？

江啟臣表示，擴大稅基、增加財源收入當然必要，他也贊成課徵更多稅基，但當補貼標的出來後，如何以有效率的行政方式，幫忙到需要對象的身上才是重點。

江啟臣並指出，國家財源多來自於徵稅，如何改善低薪、居住問題，大部分作法仍是透過補貼，蓋公宅與社宅，但為何迄今無法徹底解決問題，原因就在政府行政效率不彰，浪費國家資源成本，行政單位要負起很大的責任。

關於世代正義議題，江啟臣說，聯合國發展目標就把世代正義所關心的經濟發展、社會、環境等問題列入2030年總體評鑑指標，台灣很多縣市也把這些指標列為施政評比參考值，顯見這個問題對台灣的未來發展很關鍵。

江啟臣認為，當有足夠收入且能應付支出，讓人民跟得上社會與國際水準，自然就不會感覺自己被剝削，因此提高收入與合理的支出是重點，而國家政府的重點就在於把資源做重新分配的角色，有些國家分配得好，自然問題比較少，分配不好，即便個人收入不錯，仍然會造成不少貧窮與極端落差，因此重點就在於避免如何出現極端和低收入。

他也以管理空拍機的問題為例指出，使用空拍機的人大多是30歲以下的世代，應該由能代表這個世代的代議士來制定規範空拍機的法律，一切問題根源，都必須去問每一個世代，問題才能真正斧底抽薪，而非頭痛醫頭、腳痛醫腳。