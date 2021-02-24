　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市買房不易　柯文哲：整代的年輕人被剝削

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲24日受邀出席由國民黨主辦的「願景台灣2030」論壇，致詞時提到，世代正義的重點就是財政紀律，中央政府、地方政府拚命負債，每個都債留子孫；而居住正義也是世代正義問題，年輕人無法在台北買房，被剝削，這也不符合世代正義。

▲台北市長柯文哲出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲表示，台北市政府決定政策有三個原則：民意、專業、價值。台北市政府的價值，是「不以短期利益犧牲長期利益、不以個人利益犧牲國家利益、不因為少數人利益犧牲多數人利益」。

柯文哲指出，他在2015年上任台北市長時，北市府一年要付29億的利息，到2020年才降到5億。他表示，欠債有兩件事要注意：第一件事要還錢，第二件是欠債要繳利息，所以中央政府、地方政府拼命負債，勞保、健保等都負債累累，而這些欠債誰還？就是下一代。

「更慘的是，我們下一代是少子化，這代欠債的人多，下一代能還錢的人少。」柯文哲說，所以今天要討論世代正義，他第一件要拿出來講的就是財政紀律。

柯文哲認為，居住正義根本就是世代正義的問題，以前他畢業的時候花個幾年就可以買到房子，現在在座台下的年輕人要多久才能在台北買到房子？真的非常困難，所以這就是剝削，整代的年輕人被剝削，所以這也不符合世代正義，因此他覺得居住正義真正的問題是世代正義。

▲台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣同台「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

討論到居住正義，柯文哲說，台北市的房屋與收支比是16比1，意即在台北市不吃不喝16年後才可以買到一間普通房子，如果半吃半喝就要32年，所以在台北市買不到房子很可憐，買到房子更可憐，因為一輩子都在繳房貸。

柯文哲指出，這個問題的原因，《21世紀資本論》用一句話就可以講完，就是用錢賺錢比用勞力賺錢快，因此貧富懸殊愈來愈厲害。解決方法只有兩個，一個是所得累進稅，有錢人要課比較多的稅，一個是社會福利要偏向弱勢，所以齊頭式的社會平等一定不對，而要解決居住正義有三個方面，一個是蓋公宅、一個是房屋租金補貼，一個是稅制改革。

最後，柯文哲總結時提到，台灣不缺少發現問題的人，缺少的是解決問題的人。他分享一段與李登輝前總統的對話：「如果40年不能解決的問題，就不要幻想在4年解決」，這句話對他有很大的啟發。

ET快訊
嘉義某醫院驚爆命案！男遭內褲勒頸滿臉血　肺臟破裂陳屍病房
台東首富女兒被活活燙死！他曝小三「電鍋砸父」血慢慢滴到過世
快訊／苗栗一家3口車禍！父宣告不治　1歲兒命危搶救中
台灣危險了！美威懾力大減　解放軍：習近平擬2年內完成武統

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國營人事大地震　賴士葆：民進黨派系分贓的獵物

何志偉中常會拋「紓困4.0」　蔡英文不悅：不適合在這討論

過年拜會王金平　柯文哲認「聊很多」：無所不談！

林錫耀：國民黨介入大潭藻礁公投案　會密切注意後續發展

藍營因柯掀反江聲浪　江啟臣借談世代正義：溝通是化解仇恨唯一道路

「帳不該算方仰寧頭上」　陳以信點名黃偉哲、陳家欽和徐國勇道歉

民進黨「專案辦公室」任務曝光　謝佩芬：強化中央地方文宣合作

傳辜仲諒入主大巨蛋　柯文哲：至少沒不好紀錄

潘孟安帶「龍膽石斑湯圓」參加中常會　跟蔡英文話家常

北市買房不易　柯文哲：整代的年輕人被剝削

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

國營人事大地震　賴士葆：民進黨派系分贓的獵物

何志偉中常會拋「紓困4.0」　蔡英文不悅：不適合在這討論

過年拜會王金平　柯文哲認「聊很多」：無所不談！

林錫耀：國民黨介入大潭藻礁公投案　會密切注意後續發展

藍營因柯掀反江聲浪　江啟臣借談世代正義：溝通是化解仇恨唯一道路

「帳不該算方仰寧頭上」　陳以信點名黃偉哲、陳家欽和徐國勇道歉

民進黨「專案辦公室」任務曝光　謝佩芬：強化中央地方文宣合作

傳辜仲諒入主大巨蛋　柯文哲：至少沒不好紀錄

潘孟安帶「龍膽石斑湯圓」參加中常會　跟蔡英文話家常

北市買房不易　柯文哲：整代的年輕人被剝削

台鐵釀禍2死！5大疑點待釐清　維修卻「未封鎖路線也無人監視」

去年身心狀況不佳拒來台　李茲新球季轉戰墨西哥聯盟

國營人事大地震　賴士葆：民進黨派系分贓的獵物

何志偉中常會拋「紓困4.0」　蔡英文不悅：不適合在這討論

過年拜會王金平　柯文哲認「聊很多」：無所不談！

受虐妻殺夫…絞刑前猝死！　婆婆一句話「屍體上絞架再死一次」

財務惡化！台灣觀光學院今年起全面停招　董事會傾向停辦

芝麻內餡飽滿濃郁！元宵節吃湯圓　基隆市長推薦這兩家店

5.3億降至1.65億！北部飯店業者3折價　撿走大八餐飲整棟廠房

賣生前契約非法吸金220億　「五互集團」女總裁遭起訴

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

陳時中「疫苗搞雙標」！媒體人怒嗆：滾下台

「韓先生來敲門」首集破20萬點閱！

焦糖哥哥選台北市議員　未來選區曝光

李敖兒：只有民進黨蠻橫才治得了共產黨流氓

林智堅轉戰桃園？鄭照新模擬「2路徑」

代課老師薪水遭「留停老師」佔便宜　范雲籲教育部修法根除陋習

陳亭妃轟馬英九：跪中國跪到膝蓋破皮

年輕人面臨高房價3大問題　近6成認為台灣未來更辛苦

正國會修憲遭退回　陳亭妃另提無涉統獨版

江喊「光復北台灣」　柯愣4秒

獨／趙少康夜會國民黨青年軍　韓國瑜是草根藍「我跟他不像」

藻礁上蓋天然氣接收站　民進黨：國民黨核定

趙少康主張內閣制　林濁水大讚：非常像樣的政見

更多熱門

相關新聞

傳辜仲諒入主大巨蛋　柯：至少沒不好紀錄

傳辜仲諒入主大巨蛋　柯：至少沒不好紀錄

預定年底完工的台北大巨蛋，可望在2023年6月展開試營運，並在此之前完成經營權易主，外傳中信慈善基金會董事長辜仲諒將以個人身份，邀集多家台日企業組成投資團隊入主經營。對此，台北市長柯文哲表示，還沒拿到使用執照前，講這些都沒用，且至少辜仲諒沒有什麼不好的紀錄。

如果民進黨辦論壇談轉型正義？　柯文哲：我題目很多「都可以講」

如果民進黨辦論壇談轉型正義？　柯文哲：我題目很多「都可以講」

江啟臣：政府沒找到改善台灣資源分配的方法

江啟臣：政府沒找到改善台灣資源分配的方法

邀馬228惹議　柯：想溜走不回來

邀馬228惹議　柯：想溜走不回來

同台江啟臣「裂解國民黨」？　柯文哲：民眾黨也吵成一團

同台江啟臣「裂解國民黨」？　柯文哲：民眾黨也吵成一團

關鍵字：

柯文哲柯P台北市

讀者迴響

熱門新聞

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

GD爆熱戀1年Jennie　甜蜜現場全被拍到

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

已婚製片變男優　病妻網路乞討度日

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

直播主「海外賣淫」竟是她！單日接客破10人淨賺20萬　全成醫藥費

阮經天「情人節見家長」爆熱戀拐拐！

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

網紅不雅艷照瘋傳！　認了是本人痛揭殘酷真相

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面