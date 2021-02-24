北市買房不易　柯文哲：整代的年輕人被剝削

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲24日受邀出席由國民黨主辦的「願景台灣2030」論壇，致詞時提到，世代正義的重點就是財政紀律，中央政府、地方政府拚命負債，每個都債留子孫；而居住正義也是世代正義問題，年輕人無法在台北買房，被剝削，這也不符合世代正義。

▲台北市長柯文哲出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲表示，台北市政府決定政策有三個原則：民意、專業、價值。台北市政府的價值，是「不以短期利益犧牲長期利益、不以個人利益犧牲國家利益、不因為少數人利益犧牲多數人利益」。



柯文哲指出，他在2015年上任台北市長時，北市府一年要付29億的利息，到2020年才降到5億。他表示，欠債有兩件事要注意：第一件事要還錢，第二件是欠債要繳利息，所以中央政府、地方政府拼命負債，勞保、健保等都負債累累，而這些欠債誰還？就是下一代。

「更慘的是，我們下一代是少子化，這代欠債的人多，下一代能還錢的人少。」柯文哲說，所以今天要討論世代正義，他第一件要拿出來講的就是財政紀律。



柯文哲認為，居住正義根本就是世代正義的問題，以前他畢業的時候花個幾年就可以買到房子，現在在座台下的年輕人要多久才能在台北買到房子？真的非常困難，所以這就是剝削，整代的年輕人被剝削，所以這也不符合世代正義，因此他覺得居住正義真正的問題是世代正義。





討論到居住正義，柯文哲說，台北市的房屋與收支比是16比1，意即在台北市不吃不喝16年後才可以買到一間普通房子，如果半吃半喝就要32年，所以在台北市買不到房子很可憐，買到房子更可憐，因為一輩子都在繳房貸。

柯文哲指出，這個問題的原因，《21世紀資本論》用一句話就可以講完，就是用錢賺錢比用勞力賺錢快，因此貧富懸殊愈來愈厲害。解決方法只有兩個，一個是所得累進稅，有錢人要課比較多的稅，一個是社會福利要偏向弱勢，所以齊頭式的社會平等一定不對，而要解決居住正義有三個方面，一個是蓋公宅、一個是房屋租金補貼，一個是稅制改革。



最後，柯文哲總結時提到，台灣不缺少發現問題的人，缺少的是解決問題的人。他分享一段與李登輝前總統的對話：「如果40年不能解決的問題，就不要幻想在4年解決」，這句話對他有很大的啟發。