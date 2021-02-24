願談轉型正義！若參加民進黨論壇　柯文哲：我題目很多

▲台北市長柯文哲出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲受國民黨主席江啟臣邀請，參加國民黨「願景台灣2030」論壇，讓藍白合作再度受到討論。過去柯文哲不斷提及，其實也能跟民進黨合作，24日被問到若民進黨找他去論壇，那是否要談轉型正義？柯文哲則表示，都可以，「我題目很多。」

國民黨24日舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，聚焦居住正義、分配正義、低薪等社會議題，江啟臣邀請柯文哲、時代力量黨主席陳椒華和立委邱顯智出席，柯文哲幾乎第一時間就答應，但後者皆婉拒邀請，使外界解讀為「藍白合作」、「在野大聯盟」起手式。

▲柯文哲、江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

面對外界不斷說「藍白合作」，柯文哲23日上午受訪時表示，這事情大約發生在1個月前，幕僚講說有一個討論居住正義、世代正義的論壇，那時正在為明倫社宅議題焦頭爛額，所以有一個這樣的論壇，使他們願意去參與，「我沒去想太多，這事情對我來講很簡單，就是議題討論，沒有預設立場、去支持誰，都沒有！」

其實柯文哲17日就曾在民眾黨中央黨部表示，民進黨純粹是以議題結合，未來也可能跟民進黨合作。柯文哲24日赴國民黨「願景台灣2030」論壇時，被問到如果民進黨找他去論壇，那要談什麼？是不是轉型正義？柯文哲回應， 「都可以啊，要講ECMO（葉克膜）、安寧療護講什麼，我題目很多都可以講。」

▼台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）