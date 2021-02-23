布袋戲精采叫賣！雲林家扶兒「掌」握人生　籌措無窮世代助學金　

▲今日掌中劇團許家誠團長，精湛操偶叫賣，搭配生動的口白現場叫賣，吸引大人小孩一起來挖寶、惜福作公益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林家扶無窮世代義賣會結合今日掌中劇團，21日於雲林布袋戲館舉辦「牛轉幸福」新春義賣。「世事如棋，乾坤莫測，笑盡英雄，邀請各路英雄好漢，響應無窮世代義賣。開銀角仔揣寶物，幫助囝仔讀冊錢。」布袋戲尪仔叫賣為弱勢兒少籌措助學金，陪伴與家扶兒為脫貧邁進，「掌」握人生。

今日掌中劇團許家誠團長，精湛操偶叫賣，搭配生動的口白，現場叫賣生活用品、文具、玩具、家電…。吸引大人小孩一起來挖寶、惜福作公益，一同助弱勢兒少，「牛轉幸福」新春義賣受到不少善心人士幫助，各地湧捐大小家電，電鍋、烤箱、抽油煙機提供雲林家扶義賣。為弱勢家庭盡一份心力。

▲雲林家扶無窮世代義賣會結合今日掌中劇團，21日於雲林布袋戲館舉辦「牛轉幸福」新春義賣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林家扶中心指出，受疫情影響寒假延後開學，雲林家扶高中及大專生主動協助義賣，莪馨義工媽媽們更從不缺席相挺做公益，讓新春義賣現場氣氛暖烘烘，期盼用生命影響生命，體現人助自助，讓愛循環為自己「掌」握人生，讓無窮世代義賣順利籌措助學金。

雲林家扶中心主任廖志文表示，雲林家扶中心目前扶助家庭約1100戶，近2000名弱勢兒少。扶助家庭身處貧窮困境，難以支應子女生活開銷和教育所需，加上疫情衝擊至今已餘年，社會的弱勢家庭維持生計更顯艱困。感謝來自各界義賣品的捐贈，都蘊含著各界對弱勢家庭的關懷及滿滿的祝福，更感謝社會大眾一起響應無窮世代義賣活動，共同籌措孩童助學金，讓弱勢家庭兒少能夠透過穩定學習，增加知識，「掌」握人生、陪伴這些孩子翻轉未來。

▲新春義賣現場氣氛暖烘烘，期盼用生命影響生命，體現人助自助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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