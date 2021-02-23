水情告急還來亂！　雲林水利多區水井電纜遭竊影響農作

▲竊嫌若遭查獲將依竊盜及公共危險罪移送法辦，農田水利署雲林管理處將照價求償。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農田水利署雲林管理處近日斗六、斗南及大埤地區傳出多起竊剪地下水井電纜案件，讓近期國內水情告急的農耕狀況雪上加霜。雲林地區時值一期稻作春耕用水尖峰，農田水利署雲林管理處除採「分區輪灌」因應外，亦緊急啟動深水井抽水補充灌灌，盼能度過缺水難關，也懇請農民幫忙留意可疑人士，共同防阻竊剪電纜案件之發生。

農田水利署雲林管理處指出，斗六市、斗南鎮及大埤鄉等地區，多處地下水井電纜遭賊竊剪，雲林管理處飭令工作站員工就轄內各抽水井加強巡邏。農田水利署雲林管理處表示，竊剪電纜線賤賣所得不多，裸露的電線不但有安全疑慮，而水井線路被剪嚴重影響了灌溉。水井除了耗費數萬元修復，更需多日修復期程，目前正值是農忙時期，無疑是雪上加霜。

農田水利署雲林管理處除向警方報案外，同時呼籲農民若發現有水井電纜線被竊，也請盡速通告轄內工作站人員處置，不要誤觸裸露電線以致發生感電意外，也籲請回收場不要收購來路不明的電纜線，杜絕銷贓管道。農田水利署雲林管理處將向警察機關求助，加強巡邏、杜絕不法，以維水政確保農民權益。



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