　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林「焚化再生粒料」施作做基礎道路　環保又安全

▲工程單位使用時，也會作相關的檢驗進行第2階段確保，且僅僅作為道路填築使用，避免接近水源區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲工程單位使用時，也會作相關的檢驗進行第2階段確保，且僅僅作為道路填築使用，避免接近水源區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環保署求地方政府須自主使用焚化再生粒料於公共工程，依據相關規定，「焚化再生粒料」是須經篩分、破碎或篩選等前處理，並視其分類用途需要，採穩定化、熟化或水洗方式處理之程序，去除重金屬、戴奧辛及其他雜質，檢驗合格後混合水泥做成CLSM後，使用在道路工程，絕不可直接用於農地回填。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣每日平均約有300噸的垃圾產出，每年就會有10萬噸的垃圾需要處理，除了部分鄉鎮由六輕協助處理外，仍有一定數量必須由外縣市協助，所以焚化再生粒料之去化方式，成為政府施政的主要課題，為確保焚化再生粒料安全無虞，環保局與工程單位都設定嚴謹的控管機制。

雲林縣環保局指出，為確保焚化再生粒料安全無虞，環保局與工程單位都設定嚴謹的控管機制，首先，焚化再生粒料運回來後，由本縣環保局統一管理，並做第1階段的抽查，確認品質，且使用需求都必須向環保局申請，再由合法的拌合廠出料，出料的過程也必須由環保局全程的追蹤與管控，2020年起，環保局也著手進行拌合廠的認證機制，以提升物料品質。

雲林縣工務處說明，工程單位使用時，也會作相關的檢驗進行第2階段確保，包括對料源及現場澆置試體，作相關毒性的試驗檢測，如溶出試驗等，確保使用符合規範無虞，且僅僅作為道路填築使用，避免接近水源區，最後，為更使民眾安心，工程會預留觀測井，最後再交由環保局作長期監測，地方政府作好源頭及後續應用端的控管，就是讓民眾安心的保證。

▲工程單位使用時，也會作相關的檢驗進行第2階段確保，且僅僅作為道路填築使用，避免接近水源區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「焚化再生粒料」，檢驗合格後混合水泥做成CLSM後，使用在道路工程，絕不可直接用於農地回填。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


►Her今天推出3款熱賣香水，均一價1099元！

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►水情告急還來亂！　雲林水利多區水井電纜遭竊影響農作

►台61雲林段噴射級飆速紀錄曝！2測速桿常被塑膠　1年開罰2萬張

►快訊／警初步調查結果出爐！西濱20車連撞2死　7車涉過失致死遭查扣

►恐怖盲駕1死1重傷畫面曝！機車群遭轎車「擊穿」　人噴1樓高墜20米外

►獨／雲林女師當眾罵國三女「死魚」！趕出教室踢群組害罹焦慮症

ET快訊
最後身影曝！單親媽3貼載兒看醫生雙亡　爸不捨：平常不會這樣
快訊／新莊女「持刀猛砍媽媽」！倒臥血泊命危
快訊／居檢男開特斯拉趴趴走　重罰百萬車子慘了
快訊／2千萬刮刮樂出現啦！這2地區開出　還剩1張機會
快訊／國道三號滿地礦泉水！竹東南下全線封閉　回堵5公里
小孩公園玩被插隊！　嚴立婷「1句話嗆爆恐龍家長」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高峰非營利幼兒園啟用　院長蘇貞昌與市長林智堅同見證

雲林「焚化再生粒料」施作做基礎道路　環保又安全

六堆300迎丁慶元宵　佳冬千山公侯宮迎新丁

合歡山森林火警燒逾12hrs　直昇機＋消防隊＋公路灑水車全動員

布袋戲精采叫賣！雲林家扶兒「掌」握人生　籌措無窮世代助學金　

這次沒卡關！彰化市鐵路高架化建設　20年首次進入國發會審查　

恆春洋蔥進入採收期　蘇清泉走訪葱農合作社

斗六市公所財產申報抽籤　市長扮財神爺「抽錢母」

執行官強力執行防疫違規裁罰案　守護台灣防疫成績

人魚線馬甲線「增肌餐」曝！高蛋白均衡吃　營養師傳授3絕招

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

高峰非營利幼兒園啟用　院長蘇貞昌與市長林智堅同見證

雲林「焚化再生粒料」施作做基礎道路　環保又安全

六堆300迎丁慶元宵　佳冬千山公侯宮迎新丁

合歡山森林火警燒逾12hrs　直昇機＋消防隊＋公路灑水車全動員

布袋戲精采叫賣！雲林家扶兒「掌」握人生　籌措無窮世代助學金　

這次沒卡關！彰化市鐵路高架化建設　20年首次進入國發會審查　

恆春洋蔥進入採收期　蘇清泉走訪葱農合作社

斗六市公所財產申報抽籤　市長扮財神爺「抽錢母」

執行官強力執行防疫違規裁罰案　守護台灣防疫成績

人魚線馬甲線「增肌餐」曝！高蛋白均衡吃　營養師傳授3絕招

曾被檢討該退休了！落跑警犬再訓3個月立大功　45min尋回失蹤阿婆

台南街頭直擊！警掏槍+破窗攔BMW　肇逃高齡駕駛嚇到忘了開門

澳洲發現「最古老壁畫」　1萬7000年前袋鼠竟長這樣！

罕見「月之花」終於綻放　連10天直播逾20萬人在線等花開

頂級日料吃到飽+人氣天丼專賣店　義享天地引進7家高雄獨家美食

下面腫爆出動切割器！他誤信偏方展雄風　壞壞前拿螺帽套生殖器

「小額終老保險」保額提高到70萬　今年7月1日上路！

武術狼師染指小蘿莉　上摩鐵逼笑拍性愛影片...她淚訴：我大力踹他

導盲犬遭2鬥牛犬撕咬攻擊！盲人飼主心痛：短期內不會再帶牠外出

孫芸芸黑絲襪美腿性感走味　套Prada大鞋變「音符腳」

台中瞎妹喝茫「只穿內褲」到大樓借廁所　管理員嚇傻報警！她問：我幾年次？

地方熱門新聞

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

桃園分署123聯合拍賣會　3/2登場

桃園豬有標章　議員批無助分辨萊豬

桃園3/1起　解除部桃相關防疫限制

中博高架橋拆除期縮短為9天

桃新增「八德-捷運高鐵桃園站」公車路線

追求人魚線馬甲線　營養師傳授增肌3重點

桃園捷運綠線施工　蘆興街改單行道通行

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

桃園信鴿協會大北區分會　捐贈救護車

台南市議會開放民眾免費拿取盆花

紫南宮平安丁酒防疫　萬人辦桌改排隊領料理包

違反居家檢疫罰鍰10萬元拒繳強扣存款

搶救大潭藻礁公投連署　大學校園擺攤

更多熱門

相關新聞

布袋戲精采叫賣！助雲林家扶兒「掌」握人生

布袋戲精采叫賣！助雲林家扶兒「掌」握人生

雲林家扶無窮世代義賣會結合今日掌中劇團，21日於雲林布袋戲館舉辦「牛轉幸福」新春義賣。「世事如棋，乾坤莫測，笑盡英雄，邀請各路英雄好漢，響應無窮世代義賣。開銀角仔揣寶物，幫助囝仔讀冊錢。」布袋戲尪仔叫賣為弱勢兒少籌措助學金，陪伴與家扶兒為脫貧邁進，「掌」握人生。

斗六市公所財產申報抽籤　市長扮財神爺抽錢母

斗六市公所財產申報抽籤　市長扮財神爺抽錢母

缺水還來亂！雲林水利多區水井電纜遭竊

缺水還來亂！雲林水利多區水井電纜遭竊

賺房價兼收租！中部這所大學房東　投報打趴北台灣

賺房價兼收租！中部這所大學房東　投報打趴北台灣

疫情影響各行業民眾憂前景　西螺福興宮點光明燈祈福驟增

疫情影響各行業民眾憂前景　西螺福興宮點光明燈祈福驟增

關鍵字：

焚化再生粒料雲林道路回填環保

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

鳳梨怒了「700字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

超艾夾中2刀遭酸「8＋9團體不意外」　草爺看留言動怒

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

超正！DC公開首位「黑髮」女超人

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

《順風婦產科》美月30歲超慘近況曝光

更多

最夯影音

更多
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面