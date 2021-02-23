雲林「焚化再生粒料」施作做基礎道路　環保又安全

▲工程單位使用時，也會作相關的檢驗進行第2階段確保，且僅僅作為道路填築使用，避免接近水源區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環保署求地方政府須自主使用焚化再生粒料於公共工程，依據相關規定，「焚化再生粒料」是須經篩分、破碎或篩選等前處理，並視其分類用途需要，採穩定化、熟化或水洗方式處理之程序，去除重金屬、戴奧辛及其他雜質，檢驗合格後混合水泥做成CLSM後，使用在道路工程，絕不可直接用於農地回填。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣每日平均約有300噸的垃圾產出，每年就會有10萬噸的垃圾需要處理，除了部分鄉鎮由六輕協助處理外，仍有一定數量必須由外縣市協助，所以焚化再生粒料之去化方式，成為政府施政的主要課題，為確保焚化再生粒料安全無虞，環保局與工程單位都設定嚴謹的控管機制。

雲林縣環保局指出，為確保焚化再生粒料安全無虞，環保局與工程單位都設定嚴謹的控管機制，首先，焚化再生粒料運回來後，由本縣環保局統一管理，並做第1階段的抽查，確認品質，且使用需求都必須向環保局申請，再由合法的拌合廠出料，出料的過程也必須由環保局全程的追蹤與管控，2020年起，環保局也著手進行拌合廠的認證機制，以提升物料品質。

雲林縣工務處說明，工程單位使用時，也會作相關的檢驗進行第2階段確保，包括對料源及現場澆置試體，作相關毒性的試驗檢測，如溶出試驗等，確保使用符合規範無虞，且僅僅作為道路填築使用，避免接近水源區，最後，為更使民眾安心，工程會預留觀測井，最後再交由環保局作長期監測，地方政府作好源頭及後續應用端的控管，就是讓民眾安心的保證。

▲「焚化再生粒料」，檢驗合格後混合水泥做成CLSM後，使用在道路工程，絕不可直接用於農地回填。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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