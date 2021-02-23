台61雲林段噴射級飆速紀錄曝！2測速桿常被塑膠　1年開罰2萬張

▲去年台61線雲林2支固定式測速照相取締近2萬件，提醒用路人依速限駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台61線西濱快速道路日前發生連環車禍釀2死8傷，事故原因除霧霾外不排除與車速相關，雲林縣警局交通隊指出，事故車輛雖未超速，但在濃霧視線不佳路況，建議駕駛人降低車速、保持安全車距外；另去年台61線雲林2支固定式測速照相取締近2萬件，提醒用路人依速限駕駛。

台61線北起新北市八里區、南到台南市七股區，全長約300公里，是南北向快速道路全線不收費。 雲林縣警局交通隊指出，台61線因道路筆直、寬敞，速限90公里，但用路人超速情況嚴重，事故頻傳，為遏止超速情況，公路總局前年9月在雲林段北上、南下共設置2支固定式測速照相器，另也在南下車道麥寮到台西段共8公里，設置區間測速。

雲林縣警局交通隊說明，區間測速路段目前停用中，將待經濟部標準檢驗局檢定相關設備後恢復執法；雲林段2支固定式測速照相去年12個月取締1萬9970件，其中北上226.8K一支就取締了1萬2000多件，取締件數中最高時速達191公里，除裁罰2萬4000元外，吊扣牌照3個月及要求參加道路安全講習。

交通隊呼籲，用路人如遇濃霧、視線不佳路況，更要提高自己顯著性，例如開啟大燈、警示燈、霧燈等，與降低車速行駛，正常路況亦務必依速限駕駛。

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