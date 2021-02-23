　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台61雲林段噴射級飆速紀錄曝！2測速桿常被塑膠　1年開罰2萬張

▲去年台61線雲林2支固定式測速照相取締近2萬件，提醒用路人依速限駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲去年台61線雲林2支固定式測速照相取締近2萬件，提醒用路人依速限駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台61線西濱快速道路日前發生連環車禍釀2死8傷，事故原因除霧霾外不排除與車速相關，雲林縣警局交通隊指出，事故車輛雖未超速，但在濃霧視線不佳路況，建議駕駛人降低車速、保持安全車距外；另去年台61線雲林2支固定式測速照相取締近2萬件，提醒用路人依速限駕駛。

台61線北起新北市八里區、南到台南市七股區，全長約300公里，是南北向快速道路全線不收費。 雲林縣警局交通隊指出，台61線因道路筆直、寬敞，速限90公里，但用路人超速情況嚴重，事故頻傳，為遏止超速情況，公路總局前年9月在雲林段北上、南下共設置2支固定式測速照相器，另也在南下車道麥寮到台西段共8公里，設置區間測速。

雲林縣警局交通隊說明，區間測速路段目前停用中，將待經濟部標準檢驗局檢定相關設備後恢復執法；雲林段2支固定式測速照相去年12個月取締1萬9970件，其中北上226.8K一支就取締了1萬2000多件，取締件數中最高時速達191公里，除裁罰2萬4000元外，吊扣牌照3個月及要求參加道路安全講習。

交通隊呼籲，用路人如遇濃霧、視線不佳路況，更要提高自己顯著性，例如開啟大燈、警示燈、霧燈等，與降低車速行駛，正常路況亦務必依速限駕駛。

►Her今天推出3款熱賣香水，均一價1099元！

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►連女學生內衣顏色也管！網恐嚇：炸學校殺老師放血　校長報案了

►快訊／警初步調查結果出爐！西濱20車連撞2死　7車涉過失致死遭查扣

►台61西濱公路雲嘉北上路段21車大追撞　1死1命危現場如煉獄

►恐怖盲駕1死1重傷畫面曝！機車群遭轎車「擊穿」　人噴1樓高墜20米外

►獨／雲林女師當眾罵國三女「死魚」！趕出教室踢群組害罹焦慮症

ET快訊
特斯拉開到無人墓地　偵測提示「全是人」嚇：還在走動
Daft Punk解散！　「其中一人大爆炸」宣告回不去了
快訊／西濱又出事！2車追撞　車流回堵1公里
台灣「夜市球王」出國比賽遭10名保全押走　禁閉24小時遭遣返
罔腰又遭打臉！懷孕12周才領媽媽手冊　婦科醫：早就拿到了
超艾夾中2刀遭酸「8+9團體不意外」　草爺動怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遠航掏空案投保中心求償　二審仍判21被告須賠近3億

水情告急還來亂！　雲林水利多區水井電纜遭竊影響農作

離婚13年突中風！311萬理賠金變贍養費　他控前妻侵占被兒子逆轉

快訊／西濱又出事！彰化段2聯結車追撞　車流回堵1公里

新加坡男來台遇疫情受困　沒錢繳住宿費「P圖秀櫃台」快閃挨告

影／桃園驚爆女殺男命案！酒後互打居下風　她捅男友1刀+酒瓶狂砸　

台61雲林段噴射級飆速紀錄曝！2測速桿常被塑膠　1年開罰2萬張

假貴婦誆「日本乾爹」幫賺錢　借5000萬裝闊騙親友510萬

快訊／罔腰深夜突襲曬媽媽手冊！高雄衛生局再追查　新進度曝光

武陵賞櫻爆漆彈攻擊！遊客與交管衝突車窗中彈　妻喊：不要這樣

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

遠航掏空案投保中心求償　二審仍判21被告須賠近3億

水情告急還來亂！　雲林水利多區水井電纜遭竊影響農作

離婚13年突中風！311萬理賠金變贍養費　他控前妻侵占被兒子逆轉

快訊／西濱又出事！彰化段2聯結車追撞　車流回堵1公里

新加坡男來台遇疫情受困　沒錢繳住宿費「P圖秀櫃台」快閃挨告

影／桃園驚爆女殺男命案！酒後互打居下風　她捅男友1刀+酒瓶狂砸　

台61雲林段噴射級飆速紀錄曝！2測速桿常被塑膠　1年開罰2萬張

假貴婦誆「日本乾爹」幫賺錢　借5000萬裝闊騙親友510萬

快訊／罔腰深夜突襲曬媽媽手冊！高雄衛生局再追查　新進度曝光

武陵賞櫻爆漆彈攻擊！遊客與交管衝突車窗中彈　妻喊：不要這樣

董至成「肺曾照到白點」秒戒菸　曝胃出血暈眩送醫：我輸了5袋血

太罪惡！三重深夜食堂吃「特大碗鍋燒麵」　必點2湯頭還有豬耳朵

銀樓遇搶劫！老闆狂呼救...「鎮店二哈」全程裝睡　網笑噴：不意外

中職例行賽計畫開放78%　觀眾可以飲食　

加油！開南大學棒球隊新戰袍亮相　獲台灣中油冠名贊助

傳產、金融股撐盤！台股開低走高　指數漲33點收16443點

住麗寶飯店免費玩樂園！加碼送早、晚餐吃到飽　爽玩劍湖山99元

我駐紐約辦事處再添1確診　一週內第2起個案

亞馬遜售「中國傳統果籃」1680元有找　陸網友：那是小孩便盆

樂天輪值太豪華！　田中將大恐不是開幕戰先發首選

社會熱門新聞

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

快訊／新竹母子「騎車3貼」　1大1小亡

小王廚師長相曝！與4寶媽嘿咻出事了　公司股東在找他

即／台東海端火車站3人遭撞飛　1命危

竹科男宿舍偷腥！小三嗆「做很多次」逼正宮離婚

她抓頭淹死小姑直到沒泡泡　水泥封屍還喊好噁心

即／新竹母子「騎車3貼」　1大1小命危

地主私封路　老翁中風阻擋救護車

即／男全台最高「屏東谷川大橋」墜下慘死！

即／台東海端火車站事故　2人頭骨破裂亡

他提供監視影片　隔天被報復噴漆

前女友深夜帶3人尋仇！他拿刀反擊刺穿1男胸口

背孕妻偷吃5妹！　桃園角頭之子高調炫富生活曝

更多熱門

相關新聞

是本實測濃霧開燈的後車視線距離

是本實測濃霧開燈的後車視線距離

台61西濱快速道路北上雲嘉大橋段日前發生20輛車追撞、2死8傷的嚴重事故，其中濃霧導致視線不良更是主因。不過，如果行駛在濃霧路段，前車有無點亮尾燈、或是點亮霧燈、煞車燈的視線差異有多大，其實日本早就有實測範例！

「窮人高速公路」免通行費...貨車重機最愛

「窮人高速公路」免通行費...貨車重機最愛

對測速照相比中指照樣被開罰

對測速照相比中指照樣被開罰

西濱公路雲嘉北上路段21車大追撞　1死1命危

西濱公路雲嘉北上路段21車大追撞　1死1命危

淡水景點春節將爆棚　走春交通管制看這裡！　

淡水景點春節將爆棚　走春交通管制看這裡！　

關鍵字：

台61線西濱快速道超速取締

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

鳳梨怒了「700字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

超正！DC公開首位「黑髮」女超人

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

《順風婦產科》美月30歲超慘近況曝光

超艾夾中2刀遭酸「8＋9團體不意外」　草爺看留言動怒

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

罔腰媽媽手冊被狂揪4大疑點　氣炸開嗆鄉民！

更多

最夯影音

更多
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面