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轉戰桃園市接棒鄭文燦？　林智堅：桃竹合作不會停下腳步

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅，一起見證前瞻計畫建設二期，桃園到新竹間的自來水備援管線，讓桃園水往南送，解新竹的渴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦，以及新竹市長林智堅。（資料照／記者黃孟珍翻攝）

記者陶本和／台北報導

《ETtoday新聞雲》最新的「2022桃園市長人選調查」結果顯示，新竹市長林智堅若轉戰桃園市長，將成為綠營最強的候選人。對於跟現任桃園市長鄭文燦的互動，林智堅24日受訪表示，他跟鄭文燦互動很緊密，「桃竹合作不會停下腳步，會持續來進行」。

根據《ETtoday新聞雲》最新進行的「2022桃園市長人選調查」結果顯示，新竹市長林智堅如果轉戰桃園市長，他將是綠營最強候選人，支持度為42.5%。即便國民黨派出韓國瑜，林智堅還是會以15.8%的差距，大幅領先對手。

對此，林智堅24日出席民進黨中常會前受訪表示，他的未來會再跟大家報告，還有一年多的時間，目前最主要工作是市政優先、市民第一，這也一直是他擔任市長以來的目標，期待在這樣目標下在各項重大建設，如大新竹輕軌、大車站計畫，都能得到中央支持，如果有什麼規劃，一定會第一時間來跟大家報告。

至於跟鄭文燦的合作？林智堅表示，其實他跟鄭文燦的互動很緊密，桃、竹是共同生活圈，最近一次兩人碰面是上週，但談的都是市政，過去不論辦理活動或各項建設工作，都會跟鄭文燦充分討論，「桃竹合作不會停下腳步，會持續來進行」。

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