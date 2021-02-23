高峰非營利幼兒園啟用　院長蘇貞昌與市長林智堅同見證

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

新竹市高峰非營利幼兒園，今（23）日上午舉辦落成啟用典禮，行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、立法委員柯建銘與新竹市長林智堅共同參與。林智堅市長表示，高峰非營利幼兒園為中央前瞻基礎建設之一，投入6千多萬元新建校舍，擴增2班，共可招收150位幼兒。市府表示，幼兒園校舍標誌性的白色斜屋頂將美感融入校園與周遭環境，建築導入美學設計除讓幼兒於舒適溫馨的環境快樂學習，也讓美學教育從小扎根。

新竹市府表示，原高峰非營利幼兒園教室與國小共用，為提供幼兒更適合的學習空間，利用校園一隅老舊籃球場空間，由建築師吳藝鈴操刀，打造純白斜屋頂，搭配錯落的溫暖木紋窗戶，宛如一座歐洲城堡的新校舍。

教育處表示，高峰非營利幼兒園校舍共2層樓高，以「家、童話、遊戲」三大主軸設計，結合周圍綠樹環境，每間教室都有一整排窗戶，加上多個低角度的角落空間，讓孩子舉目所及都是綠意。而為配合幼兒園多元的課程活動，更規劃晴雨皆可使用的戶外活動場域，上方是玻璃天窗頂蓋，採光良好且可遮蔽風雨，地面鋪設人工草皮，與教室外的自然環境相呼應。

林智堅市長表示，今年2月蘇貞昌院長宣布，從8月起育兒津貼將從2500元調高到3500元，明年8月漲一倍變5000元。托育補助今年加碼多1000元、明年再多1500元，一共漲2500元。公立、非營利、準公幼每個月的學費則少1000元，明年8月再少500元，減輕家長養兒的辛勞，讓年輕人敢生、願意生。

林智堅市長表示，無論孩子是家裡顧、請保姆、送托嬰、上幼兒園，都享有補助，兌現了總統0至6歲國家一起養的願景。若是住在新竹市，加碼還有一區一親子館、免費育兒指導、定點臨時托育等政策，當大家的育兒神隊友。

高峰非營利幼兒園長蔣忠華表示，新的幼兒園設計很多元，可以規劃不同的教學活動，有高低落差的戶外空間，可以讓學生跑跑跳跳，中庭又有透光雨遮屋頂連接，多了雨天可以活動的空間，室內挑高與良好的採光，讓園所的溫度濕度都很適合孩子生活成長。

家長李雅玲說，新校舍很美，很像民宿，讓她很想要帶孩子住在這邊、一起露營。薄荷班學生采葳說，以前都在教室吃飯，新的幼兒園蓋好之後，現在大家中午可以在中庭野餐，很開心。

市府表示，林智堅市長上任以來投入逾4.6億元興建7棟獨立的幼兒園校舍，包含已完工的茄苳國小附幼、三民國小附幼及高峰非營利幼兒園，另還有興建中的關埔、華德福非營利幼兒園，以及設計規劃中的市立新竹幼兒園及新竹國小附幼，預計112年將可增加1712個招生名額，除降低年輕爸媽的育兒經濟負擔，也致力讓幼兒能有舒適的學習環境，提供更多幼生就讀機會。

為提供幼兒自然友善的學習環境，高峰非營利幼兒園從興建開始，就參與「新校園運動」工作坊，還邀請日本建築師手塚貴晴到校，與建築師互動，透過了解高峰國小鄰近自然環境，以其專業設計理念並與校方、地方人士及專家學者多次磋商，最終規劃設計出高峰非營利幼兒園新園舍嶄新的樣貌。