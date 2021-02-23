　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高峰非營利幼兒園啟用　院長蘇貞昌與市長林智堅同見證

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

新竹市高峰非營利幼兒園，今（23）日上午舉辦落成啟用典禮，行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、立法委員柯建銘與新竹市長林智堅共同參與。林智堅市長表示，高峰非營利幼兒園為中央前瞻基礎建設之一，投入6千多萬元新建校舍，擴增2班，共可招收150位幼兒。市府表示，幼兒園校舍標誌性的白色斜屋頂將美感融入校園與周遭環境，建築導入美學設計除讓幼兒於舒適溫馨的環境快樂學習，也讓美學教育從小扎根。

新竹市府表示，原高峰非營利幼兒園教室與國小共用，為提供幼兒更適合的學習空間，利用校園一隅老舊籃球場空間，由建築師吳藝鈴操刀，打造純白斜屋頂，搭配錯落的溫暖木紋窗戶，宛如一座歐洲城堡的新校舍。

教育處表示，高峰非營利幼兒園校舍共2層樓高，以「家、童話、遊戲」三大主軸設計，結合周圍綠樹環境，每間教室都有一整排窗戶，加上多個低角度的角落空間，讓孩子舉目所及都是綠意。而為配合幼兒園多元的課程活動，更規劃晴雨皆可使用的戶外活動場域，上方是玻璃天窗頂蓋，採光良好且可遮蔽風雨，地面鋪設人工草皮，與教室外的自然環境相呼應。

林智堅市長表示，今年2月蘇貞昌院長宣布，從8月起育兒津貼將從2500元調高到3500元，明年8月漲一倍變5000元。托育補助今年加碼多1000元、明年再多1500元，一共漲2500元。公立、非營利、準公幼每個月的學費則少1000元，明年8月再少500元，減輕家長養兒的辛勞，讓年輕人敢生、願意生。

林智堅市長表示，無論孩子是家裡顧、請保姆、送托嬰、上幼兒園，都享有補助，兌現了總統0至6歲國家一起養的願景。若是住在新竹市，加碼還有一區一親子館、免費育兒指導、定點臨時托育等政策，當大家的育兒神隊友。

高峰非營利幼兒園長蔣忠華表示，新的幼兒園設計很多元，可以規劃不同的教學活動，有高低落差的戶外空間，可以讓學生跑跑跳跳，中庭又有透光雨遮屋頂連接，多了雨天可以活動的空間，室內挑高與良好的採光，讓園所的溫度濕度都很適合孩子生活成長。

家長李雅玲說，新校舍很美，很像民宿，讓她很想要帶孩子住在這邊、一起露營。薄荷班學生采葳說，以前都在教室吃飯，新的幼兒園蓋好之後，現在大家中午可以在中庭野餐，很開心。

市府表示，林智堅市長上任以來投入逾4.6億元興建7棟獨立的幼兒園校舍，包含已完工的茄苳國小附幼、三民國小附幼及高峰非營利幼兒園，另還有興建中的關埔、華德福非營利幼兒園，以及設計規劃中的市立新竹幼兒園及新竹國小附幼，預計112年將可增加1712個招生名額，除降低年輕爸媽的育兒經濟負擔，也致力讓幼兒能有舒適的學習環境，提供更多幼生就讀機會。

為提供幼兒自然友善的學習環境，高峰非營利幼兒園從興建開始，就參與「新校園運動」工作坊，還邀請日本建築師手塚貴晴到校，與建築師互動，透過了解高峰國小鄰近自然環境，以其專業設計理念並與校方、地方人士及專家學者多次磋商，最終規劃設計出高峰非營利幼兒園新園舍嶄新的樣貌。

ET快訊
最後身影曝！單親媽3貼載兒看醫生雙亡　爸不捨：平常不會這樣
快訊／新莊女「持刀猛砍媽媽」！倒臥血泊命危
快訊／居檢男開特斯拉趴趴走　重罰百萬車子慘了
快訊／2千萬刮刮樂出現啦！這2地區開出　還剩1張機會
快訊／國道三號滿地礦泉水！竹東南下全線封閉　回堵5公里
小孩公園玩被插隊！　嚴立婷「1句話嗆爆恐龍家長」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高峰非營利幼兒園啟用　院長蘇貞昌與市長林智堅同見證

雲林「焚化再生粒料」施作做基礎道路　環保又安全

六堆300迎丁慶元宵　佳冬千山公侯宮迎新丁

合歡山森林火警燒逾12hrs　直昇機＋消防隊＋公路灑水車全動員

布袋戲精采叫賣！雲林家扶兒「掌」握人生　籌措無窮世代助學金　

這次沒卡關！彰化市鐵路高架化建設　20年首次進入國發會審查　

恆春洋蔥進入採收期　蘇清泉走訪葱農合作社

斗六市公所財產申報抽籤　市長扮財神爺「抽錢母」

執行官強力執行防疫違規裁罰案　守護台灣防疫成績

人魚線馬甲線「增肌餐」曝！高蛋白均衡吃　營養師傳授3絕招

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

高峰非營利幼兒園啟用　院長蘇貞昌與市長林智堅同見證

雲林「焚化再生粒料」施作做基礎道路　環保又安全

六堆300迎丁慶元宵　佳冬千山公侯宮迎新丁

合歡山森林火警燒逾12hrs　直昇機＋消防隊＋公路灑水車全動員

布袋戲精采叫賣！雲林家扶兒「掌」握人生　籌措無窮世代助學金　

這次沒卡關！彰化市鐵路高架化建設　20年首次進入國發會審查　

恆春洋蔥進入採收期　蘇清泉走訪葱農合作社

斗六市公所財產申報抽籤　市長扮財神爺「抽錢母」

執行官強力執行防疫違規裁罰案　守護台灣防疫成績

人魚線馬甲線「增肌餐」曝！高蛋白均衡吃　營養師傳授3絕招

曾被檢討該退休了！落跑警犬再訓3個月立大功　45min尋回失蹤阿婆

台南街頭直擊！警掏槍+破窗攔BMW　肇逃高齡駕駛嚇到忘了開門

澳洲發現「最古老壁畫」　1萬7000年前袋鼠竟長這樣！

罕見「月之花」終於綻放　連10天直播逾20萬人在線等花開

頂級日料吃到飽+人氣天丼專賣店　義享天地引進7家高雄獨家美食

下面腫爆出動切割器！他誤信偏方展雄風　壞壞前拿螺帽套生殖器

「小額終老保險」保額提高到70萬　今年7月1日上路！

武術狼師染指小蘿莉　上摩鐵逼笑拍性愛影片...她淚訴：我大力踹他

導盲犬遭2鬥牛犬撕咬攻擊！盲人飼主心痛：短期內不會再帶牠外出

孫芸芸黑絲襪美腿性感走味　套Prada大鞋變「音符腳」

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

地方熱門新聞

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

桃園分署123聯合拍賣會　3/2登場

桃園豬有標章　議員批無助分辨萊豬

桃園3/1起　解除部桃相關防疫限制

中博高架橋拆除期縮短為9天

桃新增「八德-捷運高鐵桃園站」公車路線

追求人魚線馬甲線　營養師傳授增肌3重點

桃園捷運綠線施工　蘆興街改單行道通行

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

桃園信鴿協會大北區分會　捐贈救護車

台南市議會開放民眾免費拿取盆花

紫南宮平安丁酒防疫　萬人辦桌改排隊領料理包

違反居家檢疫罰鍰10萬元拒繳強扣存款

搶救大潭藻礁公投連署　大學校園擺攤

更多熱門

相關新聞

中南部空氣髒爆　環團籲政府提「氣候報告」

中南部空氣髒爆　環團籲政府提「氣候報告」

台灣健康空氣行動聯盟今（23日）指出，一個多月來台灣中南部空汙陸續紅害紫爆不停，行政院長蘇貞昌應在新會期優先赴立院進行空汙、氣候專案報告，趕快在年後的關鍵時刻救空品，才可以是力挽狂瀾，搶救施政滿意度。

台灣打疫苗沒急迫性？　蘇貞昌：做到2件事

台灣打疫苗沒急迫性？　蘇貞昌：做到2件事

蘇貞昌：武漢肺炎有利辨識　英國變種、香港腳也同理

蘇貞昌：武漢肺炎有利辨識　英國變種、香港腳也同理

黨內有心人流出死亡交叉民調？　蘇貞昌回應

黨內有心人流出死亡交叉民調？　蘇貞昌回應

蘇貞昌民調死亡交叉！他一看超有感

蘇貞昌民調死亡交叉！他一看超有感

關鍵字：

高峰非營利幼兒園蘇貞昌林智堅

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

鳳梨怒了「700字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

超艾夾中2刀遭酸「8＋9團體不意外」　草爺看留言動怒

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

超正！DC公開首位「黑髮」女超人

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

《順風婦產科》美月30歲超慘近況曝光

更多

最夯影音

更多
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面