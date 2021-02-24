林飛帆接棒新竹市長？　林智堅：會找有願景、有熱情的年輕人選

▲新竹市長林智堅。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨副秘書長林飛帆被黨內點名2022到新竹市參選市長，接棒現任新竹市長林智堅。對此，林智堅24日受訪時表示，未來在人選上會聆聽市民聲音，找一位有願景、有熱情的年輕人選，符合市民的期待。

民進黨新竹市議員劉康彥先前在臉書表示，總統蔡英文在新竹拿下超過5成5的選票，得票率比上一次成長了4個百分點；而林智堅在2018年連任時，也拿下近過半的選票，這些是民進黨目前在新竹的天花板，暫時沒有人可以突破。

劉康彥認為，新竹市民透過這幾次選舉釋放出一個強烈的訊息，就是市民期待國家或城市能交付給一位理性、具有進步價值，而且是非典型的政治人物來治理；因此，如果還用「林飛帆不是新竹人」、「難道新竹沒人才」這種論述在討論，質疑他參選的正當性，是非常可惜的。

對於林飛帆接棒新竹一事，林智堅表示，新竹是很年輕的城市，人口也持續正成長，移入人口非常多，這幾年來在中央支持，以及新竹市的努力下，透過市政有感， 讓市民肯定，相信大家也重新認識新竹。

林智堅表示，市政工作是一棒接一棒的，未來人選上會聆聽市民聲音，找一位有願景、有熱情的年輕人選，符合市民的期待。

▼民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者陶本和攝）

