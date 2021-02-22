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桃園市長民調慘輸　林濁水：韓國瑜擁有讓國民黨流失基本盤的能力

罷免後神隱8天　韓國瑜端午節感嘆：過去大半年世界不平靜

▲韓國瑜。（資料圖／ETtoday資料圖）

記者蕭羽耘／台北報導

高雄前市長韓國瑜下一步備受關注，網路節目「韓先生來敲門」，被視為復出的起手式，也有聲音要他轉戰2022年桃園市長。根據《ETtoday新聞雲》民調，2022桃園市民進黨可能候選人林智堅、鄭運鵬「對上韓國瑜時，民進黨各候選人支持度均會變高」，讓前立委林濁水直酸，韓國瑜最有讓國民黨流失基本盤的能力。

自中廣董事長趙少康宣布重返國民黨，並表示獲得韓國瑜的鼓勵起，韓國瑜的動作頻頻，近期除不斷更新社群，除夕到初三臉書每日一文，還開設YouTube頻道「韓先生來敲門」，被視為復出的起手式。

2022年縣市首長前哨戰開打，傳言韓國瑜將投身桃市選舉，《ETtoday新聞雲》在2月18至19日，針對18歲以上的桃園市民，進行人選調查。調查結果顯示，民進黨的林智堅對上國民黨任何一位人選的支持度均落在4成左右，是綠營目前最強人選。

根據調查結果顯示，如果林智堅出戰桃園市長，藍營由韓國瑜出戰，林智堅的支持度會提升到42.5%，力壓韓國瑜的26.7%，兩人支持度差距達15.8%之多；另一對戰組合鄭運鵬對上韓國瑜，鄭運鵬也有機會拿下35.5%支持度，領先韓國瑜的28.6%。值得注意的是，民調共列國民黨4位可能人選參戰桃市，而韓國瑜是4人中聲勢最低的。

▼2022桃園市長選情分析（圖／ETtoday民調中心）

▲▼2022桃園市長選情分析，林智堅vs韓國瑜。（圖／ETtoday民調中心）▲▼2022桃園市長選情分析，鄭運鵬vs韓國瑜。（圖／ETtoday民調中心）

對此，林濁水也對民調提出評論，他表示，林智堅、鄭運鵬「對上韓國瑜時，民進黨各候選人支持度均會變高」，可見韓國瑜最有替民進黨催票的作用。且民調同時發現，國民黨的韓江邱魯和民進黨對比民調，韓國瑜是4人中最低，可見他最有令藍流失基本盤的能力，仍然是很有影響力的人物。

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