林右昌「戰元宵」點名6縣市長　潘孟安參戰秀龍膽石斑湯圓

▲林右昌發起「元宵這裡最好吃」挑戰。（圖／翻攝自Facebook／林右昌UChange）

記者蘇晏男／台北報導

再過兩天就是元宵節，基隆市長林右昌在臉書自豪表示，「全國最好吃的元宵湯圓在基隆」，並以基隆市長身分，發起「元宵這裡最好吃」挑戰，向全國各縣市的元宵下戰帖；此外，他更直接點名桃園市長鄭文燦、新竹市長林志堅、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁，及屏東縣長潘孟安，「全台第一的挑戰，好膽你就來！」

▲「全家福」的酒釀湯圓與「大觀圓」的鹹湯圓。（圖／翻攝自Facebook／林右昌UChange）

在林右昌口袋名單中，他認為基隆「全家福」的酒釀湯圓與「大觀圓」的鹹湯圓是全國最好吃、最有特色，兩家都是在基隆開業逾50年的在地老店。

林右昌進一步形容，「全家福」主打酒釀及桂花湯圓，包裹每顆湯圓的外皮Q彈綿密，芝麻內餡飽滿濃郁，不論搭配酒釀湯底或桂花湯底都富有多層次的口感，店內販售的冷凍湯圓，也是最佳伴手禮選項。

至於「大觀圓」的鹹湯圓，他則表示，湯圓的外皮光亮透白，吃起來有糯米的Q彈黏牙感，內餡由濃厚的醬油紅燒肉所組成，咬下去的每一口都讓唇齒留香。

▲陳其邁上傳紅豆湯圓圖（圖左）；黃偉哲則是附上一張一大鍋的紅白湯圓與元宵。（圖／翻攝自Facebook／林右昌UChange）

眼見在地好味道受到挑戰，陳其邁留言附上一張紅豆湯圓圖，表示，「沒有招牌，還讓大家聞香而來，才是不簡單！最好吃的湯圓，在高雄。低調！」

黃偉哲則是附上一張一大鍋的紅白湯圓與元宵，直言「台南人路過，笑了一笑。明天讓你嚇一跳。」同樣地，林智堅也發豪語，表示「新竹元宵有多讚，看我手勢就知道，週五等我介紹給大家。」

▲林智堅。（圖／翻攝自Facebook／林右昌UChange）

另外，潘孟安拿出捧著一碗鹹湯圓的圖片，表示「不要問我這些湯圓裡面包什麼，怕你們會怕。包的是屏東最大尾的龍膽石斑，不只澎湃更是極致享受啊⋯」。

▼潘孟安端出龍膽石斑湯圓。（圖／翻攝自Facebook／林右昌UChange）