李敖之子自稱假統照妖鏡：只有民進黨蠻橫「才治得了共產黨流氓」

▲李敖兒子李戡強調，只有民進黨蠻橫才治得了共產黨流氓。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

已故文壇大師李敖兒子李戡於臉書發文表示，李氏父子的存在就是邱毅、黃安這些「假統」和中共騙業績部門的「照妖鏡」，現今兩岸的政局，「也只有民進黨的蠻橫，才能治得了共產黨的流氓」。強調在共產黨改變之前，民進黨保護台灣維持現狀是完全必要的。

李戡23日的臉書發文指出，他在參加節目時談到，李敖生前從不靠「中國統一」騙錢，結果人走之後受到變本加厲的打壓，他也不斷收到明示暗示，必須配合「演假戲」，才能換來基本權益的保障。

李戡說，對岸官媒《台海網》惱羞成怒，在抖音上斷章取義剪輯他的發言，刪去他陳述「如何被打壓」的部分，說他「忘恩負義」、「配合綠媒抹黑大陸」、「變獨了」、「白眼狼」。

李戡直言，這種一聽到批評大陸就不分青紅皂白直接亂罵、打死不檢討自己的作風，正是阻礙中國大陸進步的主因之一。大陸官媒敢扭曲他的立場、亂扣他帽子，就等著承擔後果。



李戡強調，他要幫助那些「因為討厭民進黨就合理化對岸許多作為」的深藍和外省人認清現實「民進黨最多對你們不友善，共產黨卻會對你們『抄家滅族』」，要論支持中國統一，李敖已經身體力行做到極致，結果換來被全面封殺的下場，「對我爸都如此，何況對你們？」他反對民進黨搞獨立，但在共產黨不改變以前，民進黨保護台灣維持現狀是完全必要的「只有民進黨的蠻橫，才能治得了共產黨的流氓」。

▲李戡痛批邱毅是「假統」。（圖／記者林敬旻攝）



李戡痛批， 「我們李氏父子的存在，就是邱毅、黃安這些『假統』和中共騙業績部門的『照妖鏡』」，他們當然要想方設法詆毀他們父子。

▲李戡嘲笑黃安，只能在小城市接商業演出，在微博吐苦水。（圖／黃安微博）



李戡最後嘲笑黃安，比年紀和外貌，黃安不如歐陽娜娜；論詭辯和硬凹，黃安不如邱毅，導致黃安在大陸處境尷尬，只能到小城市接商業演出，在微博上大吐苦水啦！