趙少康復出政壇「三隱憂」　邱毅：老去的政治金童能再創輝煌嗎？

▲趙少康復出政壇。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

資深媒體人趙少康重返國民黨，並透露不排除除何可能選2022或2024，掀起政壇一片議論。對此，前立委邱毅讚趙少康，不愧是台灣炒作媒體議題的第一高手，復出政壇的動作，便創造出媒體關注的焦點，但也不免憂慮「已經老去的政治金童，是否還能成功地再創輝煌嗎？」

邱毅指出趙少康復出政壇的動作，創造出三個媒體關注的焦點。一，趙少康與他創建的新黨説「再見」，重回他離開27年的國民黨；二，準備選黨主席，並刻意表明是來自韓國瑜的力挺勸進，顯現出趙少康認為現在國民黨的領導不行，所以當仁不讓決定跳火坑；三，趙少康目前參選黨主席的資格不足，中央委員必須經過黨代表票選，中評委僅需黨主席發紙聘書即可。等於直接丟給江啓臣難題，江啓臣若聘他為中評委，等於將黨主席拱手讓出，若江啓臣不肯聘他為中評委，等於刻意排擠他，勢必大失人心。

邱毅表示，由此可看出趙少康對媒體政治操作的熟稔，所以他重回國民黨必然增強全黨戰力，但是否足以打敗蔡英文，幫助國民黨重返執政，顯然還有極大的考驗。

不過，趙少康此次復出政壇，邱毅仍點出幾項隱憂，一、民進黨將趙少康視為媒體人，所以並未攻擊他，若他成為國民黨主席，蔡英文必然啓動各種機制排山倒海攻擊，他是否會走上韓國瑜「開高走低」的老路。二、馬英九已深陷「三中案」的司法泥沼，趙少康身為「三中案」裡「中廣案」的重要關係人，蔡英文運用司法武器來鬥臭他，已可預見。三、民進黨擅打省籍操作，1994年的台北市長之戰，陳水扁就以此打敗趙少康。現在趙少康已年逾七十，台灣又充斥「反中抗中仇中」民粹，趙少康是否有能力逆風而行，尚待觀察。

邱毅說，政治鬥爭選舉爭雄所涉及的比媒體操作更加複雜，「已經老去的政治金童早已蛻變成媒體大亨，優勢消失殆盡，弱勢卻明顯呈現，朋友少了，敵人卻大大增加，他還能成功地再創輝煌嗎？我無法樂觀，也不敢樂觀！」

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