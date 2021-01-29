逃亡美下場「劈腿、黑吃黑、淪肥羊」　邱毅早料黃芳彥：能撐多久？

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

捲入陳水扁貪汙案的關鍵人物、前新光醫院副院長黃芳彥自殺身亡，引發社會議論。對此，前立委邱毅表示，黃芳彥逃亡美國後劈腿數女，還與扁家贓款黑吃黑，還被當地黑社會視為肥羊，因此早懷疑他能撐多久，雖然黃芳彥已死，但仍懷念當初那段「諜對諜，仙拚仙」的日子。

邱毅表示，自己追查黃芳彥超過十五年之久的我，因此當自殺的消息傳出後感觸尤深。他提到，黃芳彥是扁家的御醫，因為深得扁妻的信賴，所以在陳水扁貪污案中扮演四個重要角色：一是扁家與外界行賄者之間的白手套，二是扁家進行海外洗錢的執行者，三是扁家贜款及珠寶的藏匿者，四是扁案爆發後，扁家在海外財產的管理者。

邱毅指出，黃芳彥與扁家關係匪淺，因此被視為陳水扁貪污案的天王級証人，然而他卻能在檢調約談之前，從容逃往美國藏匿，而且被通緝達十二年以上，始終逍遙快活自在，明顯是台灣司法體系有高官通風報信。

黃芳彥逃亡美國以後，邱毅數度查到他的落腳地，還有在南加州爾灣區的豪宅地址，但台灣司法檢調始終不動。黃芳彥因此有恃無恐，高調出遊、打球、約會、赴宴，其間因他同時劈腿數女，鬧出不少紅粉紛爭。也傳出與扁家的財產糾葛，甚至指他對扁家贜款黑吃黑。也傳出美國當地黑社會視他為肥羊，肆意敲詐勒索。

因此，邱毅當時就曾預言「黃芳彥在逍遙快活的表面下壓力極大，到底還能支撐多久？」，現在驚傳自殺，間接也印證了先前的預言。

邱毅說，從2005年下半年起就開始追查陳水扁貪污案，而黃芳彥也成為他與扁家「鬥智鬥力」的對手，一轉眼便過了十五、六年，雙方都老了，自己也退出政壇，黃芳彥逃亡美國人事滄桑。

如今，黃芳彥自殺身亡，竟讓邱毅有強烈的寂寞感覺，懷念起與他那段「諜對諜，仙拚仙」的日子，並以這篇文章表達哀悼之情。

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