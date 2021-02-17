誰接棒國民黨主席？邱毅分析5人優勢　點名韓國瑜要克服「妻管嚴」

▲韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席改選將於7月舉行，除了現任黨主席江啟臣力拚連任、趙少康表態參選之外，前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席朱立倫、前國民黨主席洪秀柱都被點名。對此，前立委邱毅分析這五個人的態勢，帶大家來看看內行門道。

邱毅表示，趙少康的新聞最火，但從選黨主席炒作到選總統，似乎掉進後繼乏力、雷大雨小的媒體陷坑裡。最嚴重的是，若國民黨不修改「入黨滿一年」的規定，趙少康若無法順利取得參選資格，可能就此出局。

對於外界認定「趙韓聯盟」的組合，邱毅認為，趙少康出局，韓國瑜接棒，合情合理，那些被稱為知識藍的黨員，再也不能對韓國瑜指指點點，而應該與韓粉攜手合作。不過，邱毅分析，韓國瑜的困難在於韓妻李佳芬不願他再淌政治渾水，一向有「妻管嚴」的韓國瑜如何克服，就要看他的「安內本事」了！

邱毅也預測，若韓國瑜無法出馬角逐，韓粉最傾心的次佳人選毫無疑問是洪秀柱。可是洪秀柱必須有「進可攻退可守」的另類表態，從之前曾提出「黨內兩岸政策路線大辯論」，由堅持黨綱的「統一路缐」對上屈從民粹現實的「不統路缐」，既可凸顯柱姐堅持原則的勇氣，又可喚回當年「換柱」委屈的回憶，確是高明又安全的策略。

另外提到換柱事件，邱毅點名朱立倫是罪魁禍首。他分析，目前朱立倫採鴨子划水的低調態度，但最近還是沉不住氣，急了！春節後以麻將比喻「萬事俱備 只欠東風」，而這東風是誰？邱毅直指自然是新北市長侯友宜，只是侯友宜始終不表態，冷眼旁觀老長官的困境，還是逼得朱立倫亂了方寸。

提到江啟臣的處境，邱毅表示，現在最沉穩的就是江啓臣，因為他坐擁黨機器，根本不必急，但致命弱點就是趙少康批評的「能力差勁與缺乏魅力」，無法期待他拯救國民黨。他直言，江啓臣所謂的改革路線，或許能吸引年輕人，卻在現在黨員裡大吃虧，這方面其他競爭者都比他強。