邱毅分析罷捷失敗三因素　矛頭直指「趙少康話太多了！」

▲趙少康、黃捷。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席江啟臣與資深媒體人趙少康5日晚間合體，展現團結意志催出黃捷罷免同意票，盼能讓罷捷案過關，然而6日傍晚投票結果出爐，黃捷最終獲得6萬多不同意票，罷免失敗。對此，前立委邱毅分析罷免失敗的三個因素，其中直指剛復出的趙少康「話太多」，給這場罷免行動澆了一頭冷水。

針對罷免黃捷行動失敗，邱毅指出三個因素；第一、蔡英文出面力挺黃捷，後來陳其邁也率領民進黨高雄民代護捷，顯示民進黨也意識到罷免黃捷已演變成對蔡英文的「不信任投票」。

第二，邱毅認為，國民黨不懼演變成藍綠對決，傾全黨之力精鋭盡出罷捷，目的是要繼罷免王浩宇後，再罷掉黃捷，成為推倒蔡英文的多米諾骨牌效應。

第三，邱毅說，趙少康在罷捷投票前夕，突然指這種「報復性罷免」應該要停止。此一論點與民進黨主流論述相合，等於給正在熱頭的罷免行動澆了一頭冷水。

邱毅認為，剛復出政壇的趙少康顯然是話太多了，天天開記者會，天天爆料，難免言多必失，這次對罷免活動的批評，就是熱過頭的失言，也是趙少康的老毛病了。他感嘆，沒想到趙少康「棄政從媒」都已經二十多年，還是沒改掉這個「話太多」的毛病，真是「江山易改本性難移」啊！

綜觀本次罷捷的結果，邱毅表示，鳳山這個地區的選民結構是「綠大於藍」，而且比較傳統保守，本來要罷免黃捷就比王浩宇難，此次罷捷的同意票仍超過五萬五千票，比起不同意罷免票僅落後一萬多票，所以已經是「雖敗猶榮」了，也預示罷免熱下一個將燒向台中的陳柏惟。

邱毅日前已預測罷免黃捷可能失敗，但只要失敗幅度不大，陳柏惟一定會被罷免；他強調，陳柏惟是囂張的台獨小將，是應該被狠狠教訓的！

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