北市增2處科技執法　違停、跨越雙白線3月底開罰...駕駛人注意

▲台北市警交通大隊證實，包含中山北路馬偕醫院前都新增科技執法取締，呼籲民眾切莫違規以免遭罰。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警局將在北市包含中山北路二段、建國高架路，以及台北車站及吳興街220巷台北醫學大學增添違停科技執法；其中包含馬偕醫院、台北車站周遭、北醫大等眾多上下班時間違停容易發生路段，警方希望透過科技動態監控執法，降低警力派遣及提升違規開罰效率，但市府強調取締違規目的不在開單，而是在防範因違規發生車禍事故，也籲請民眾守法。

▲台北市警交通大隊證實，包含建國高架及中山北路馬偕醫院前都新增科技執法取締，呼籲民眾切莫違規以免遭罰。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警交通大隊表示，為維護中山北路二段、還有建國高架道路通行順暢及橋梁安全，市警局於周邊已建置完成科技執法設備，預計從今年3月29日開始執法取締包含中山北路二段主要包含馬偕醫院前車輛違規停車、及建國高架道路車輛違規行駛管制區、跨越雙白線及槽化線。

▲台北市警交通大隊證實，包含建國高架及中山北路馬偕醫院前都新增科技執法取締。（圖／記者張君豪翻攝）

特別的是，其中建國高架採用AI運算辨識車種及其行經位置與時間，再進而透過系統自動判斷違規行為與違規路徑，提升違規識別率，違規行為經採證後，再由員警認證舉發。

另外，今年1月4日包含台北車站及吳興街220巷台北醫學大學醫院前違規停車科技執法，統計1月台北車站違停取締計460件，吳興街220巷違停取締計808件，市警局強調，取締交通違規目的不在開單，是希望遏止違規與事故，希望用路人能遵守道路交通規範。

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