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社會 社會焦點 保障人權

保守派四海幫主一做7年將卸任　博弈鷹派副幫主「純偉」掌兵權

▲桃園警方3日深夜全市同步執行「封城除暴專案行動」，大園分局破獲「四海幫海黑堂暴力集團案」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方日前破獲「四海幫海黑堂暴力集團案」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣三大黑幫之一的四海幫近日傳出將更換幫主，第八任幫主綽號「斗雲」的楊德昀將退休，並將四海幫主大位移交給「純偉」接任第九任幫主，預料近期將在台北市舉辦幫主接任大會，正式向外界及各地角頭宣布四海幫更替幫主一事，對此台北市警方表示已接獲情資，會全力蒐證並避免黑幫藉機聚眾鬧事。

▲▼四海幫海旭堂覬覦三重新開酒吧生意，砸店、噴辣椒水強討保護費。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲四海幫海旭堂幫眾砸店、噴辣椒水強討保護費。（圖／記者陳豐德翻攝）

根據警方蒐證情資，「純偉」長年經營地下博弈，更是賭客趨之若鶩，線上真人荷官發牌博弈平台的主要領導者，當時這類「真人線上博弈平台」強調真人發牌絕無作弊空間，並會同步撥放當天電視節目，向賭客宣示絕非事先預錄畫面，也因為公平較無作弊空間，讓不少嗜賭玩家、金主趨之若鶩，但最後因聲勢太大遭警方鎖定破獲。

根據警方蒐證情資，顯示四海幫在三月中旬幫會內部曾召開中常委會議，考量四海幫第八任幫主楊德昀接任幫主已超過7年，但因作風保守深居簡出，與外界兄弟甚少聯絡，讓幫內正在拓張勢力的中生代頗有意見，另外傳出楊德昀身體健康也欠佳，才決定提前交出幫主位置。

北市警方透露，綽號「純偉」的四海幫副幫主張存偉手下，擁有四海幫實力堅強的海森、海岳等四個堂口，今年初早就傳出個性海派、並在全省闖蕩多年，黑白兩道人脈充沛的副幫主「純偉」即將接任四海幫主消息。

如今接班程序提前啟動，引發外界關注，警方預計四海幫將在4月底前在萬華區某餐廳舉辦，屆時該幫將會週知全省各角頭幫派，北市警也會出動大批警力戒備並全程蒐證。

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