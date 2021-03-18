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1400項便民服務「一鍵可達」　北市府360度打造城市「宅生活」

▲▼市政數位轉型，是在讓民眾過去必須臨櫃洽公處理的事務，在家上網就能輕鬆辦理，不只省去出門奔波的時間精力，更免去接觸的防疫風險。（圖／台北市政府提供）

▲市政數位轉型，是在讓民眾過去必須臨櫃洽公處理的事務，在家上網就能輕鬆辦理，不只省去出門奔波的時間精力，更免去接觸的防疫風險。（圖／台北市政府提供）

政治中心／台北報導

疫情改變了全世界，也改變了人們就學、工作與日常生活，台北市政府18日表示，在後疫情時代，市府抓住數位轉型的腳步，建構「市民服務大平台」，提供「一鍵可達」的便民服務，整合超過1400項的跨局處服務，已大規模改變了台北市的城市生活場景。

台北市政府表示，過去20年「破壞式創新（Disruptive Innovation）」這一個名詞在全球商業領域受到關注，創新商業模式讓資源較少、規模較小的公司，可以成功挑戰根深柢固的業者，引領著許多市場的解構與重組，如今面臨的是外在環境帶來的更大規模破壞與顛覆，卻也是改變的最佳契機，市府在這波疫情中，也看到了契機。

市府舉例，疫情改變了師生教學型態，而也正是培養學生資訊素養與倫理的好時機；因宅經濟趨勢而應用日益廣泛的線上學習不只是防疫手段，更是一種實踐教育機會平等「賦能創新」（enabling innovation），透過雲端教育推動數位平權，讓教育的易近性可以公平落實到每個孩子身上，所有的市民不會因身分、性別、工作，而有不同待遇。

此外，透過台北市親師生平台提供標準API供第三方教育軟體服務商介接，以公有平台，為提供創新教育的業者省去重新開發底層系統的成本，可直接在合計近80萬人的平台上推廣其服務，市民則可享有更多元的學習資源，形成互惠互利的數位學習共構生態。

北市府認為，有些改變也需要由政府推上一把，例如零接觸服務、無現金支付，讓市民習慣新的生活模式，不僅鞏固防疫安全網，也為產業創新服務打底出「隱形數位基礎建設」，因為透過民眾生活習慣的改變，可以讓他們更能接納數位創新服務，長遠來看，這樣的轉型對防疫或經濟發展都具意義。

市府指出，在改變城市生活場景的同時，市府內部也展開大規模的改變，從過去的各局處分工提供服務，到以市民為中心完善 360度服務的「市民導向」。

市府以「市民服務大平台」為例，整合超過1400項的跨局處服務絕非易事，最終呈現在平台上「一鍵可達」的便民服務，背後代表的是北市府各部門整合串連的整體流程和文化改造，因為設計和用戶體驗才是核心技能，北市府轉型的關鍵也在於能設身處地為市民著想，而不僅僅只是靠技術。

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