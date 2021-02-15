　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

情何以堪！特警配備歐美名槍搏悍匪　國軍特戰兵國造槍搭鐵瞄護台灣

▲總統蔡英文年前視察國軍八煙營區的特戰營，熟稔軍警訓練的專業人士卻從國軍照片中裝備看出很多問題。（圖／記者張君豪翻攝）

▲總統蔡英文年前視察國軍八煙營區的特戰營，熟稔軍警訓練的專業人士卻從國軍照片中裝備看出很多問題。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局除暴特勤隊去年底宣布正式換裝Daniel Defense MK18突擊步槍，並搭配全息內紅點快瞄器、Surefire戰術槍燈、滅音器等先進戰術裝備與歐美特戰勁旅同等級，但軍警知情人士透露，今年初總統視察陸軍特戰指揮部「八煙營區」結果特戰部隊仍在使用國造T91、T75K3長短槍，且多數未配發內紅點瞄具、夜視鏡；第一線肩負防衛台灣作戰的特戰部隊裝備和警方特勤隊相比竟相形失色「真教人情何以堪？」

▲總統蔡英文年前視察國軍八煙營區的特戰營，熟稔軍警訓練的專業人士卻從國軍照片中裝備看出很多問題。（圖／記者張君豪翻攝）

▲總統蔡英文年前視察國軍八煙營區的特戰營，畫面看似軍容壯盛但知情網友點出很多裝備都非標準配備。（圖／記者張君豪翻攝）

熟稔軍警特種部隊訓練的資深教官就指出：光從總統蔡英文臉書發文視察照片就顯示「八煙特戰部隊士兵長槍還有在使用鐵瞄，並非全部特戰隊員都有裝備內紅點快瞄」「連NVD（夜視鏡night vision device）也只有幾具、並非隊員標準配備、倘若真要夜間作戰是多人來共用嗎？」

在軍中任職的知情網友不留情回覆照片中「當初槍上瞄具是配給散（霰）但槍的，你們相信嗎，T91並沒有配內紅點」且照片中顯示多數參與校閱的士兵步槍還是使用最原始的鐵瞄，而特戰部隊在夜間作戰所必備的夜視鏡也僅有數具，知情者憂心倘若台海衝突中共解放軍陸戰夜襲，一個營區僅有數具夜視鏡「這仗是要怎麼打？」

▲刑事局除暴特勤隊員全面換發由美國丹尼爾防衛公司所生產的特警專用室內戰鬥步槍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局除暴特勤隊在年前更換美國丹尼爾防衛公司出產的MK18突擊步槍，是台灣第一個引進該槍枝的軍警單位。（圖／記者張君豪翻攝）

更誇張的是，當國內警方特種部隊為因應黑幫暴力犯罪及重大衝突事件，目前包含維安特勤隊、除暴特勤隊都已裝備包含SIG 516、Daniel Defense MK18等評價卓著的優良突擊步槍，手槍也多使用SIG P226、Glock 19等與歐美執法機關同水準的槍枝，當國內警方特勤隊戰術訓練、武器裝備不斷提升，國軍仍陷在「國造國用」的沉痾繼續沿用品質、穩定性仍遠遜國際大廠的國造武器。

知情人士透露：一般長槍射擊使用內紅點、倍鏡等快瞄器，已經是各國戰鬥射擊訓練的趨勢，透過視角無偏差的內紅點瞄具，搭配槍枝進行歸零射擊後，利用瞄具射擊將可縮短士兵射擊反應時間，並有效提升射擊準確度，但如果連國軍特戰單位的「內紅點瞄具」「夜視鏡」都無法成為基本配備，那國軍基本戰力要如何訓練提升？

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
汽車出現這「4種異音」　可能有些東西該換了
黃靖倫「1讚1元」安太座　總金額出爐崩潰：我的天啊
東森幣樂透「神人狂中109萬」　今晚快來抱走600萬
泰國陰牌竟是割女性陰部做成　龍婆YUNI製品價格曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

iPhone只錄自己想聽的！教授談魯迅…隔壁「男友攤牌劈腿」全都錄

情何以堪！特警配備歐美名槍搏悍匪　國軍特戰兵國造槍搭鐵瞄護台灣

要求肉身還債...他怒轟「妳還太慢」：給我X就對了！　下場慘曝

桃園八德透天厝火警「4人受困」　14歲女OHCA　送醫恢復生命跡象

友人欠錢他慘被擄！「滾水淋頭、鐵筷夾指」全身傷　5惡煞下場慘

吃屎哥過年上摸摸茶「玩十八豆」…遭少爺海扁痛哭！警通知3嫌到案

快訊／國道1號「基隆客運」火燒車！46人驚慌逃生　車流大回堵

攀北大武山1摔傷昏迷耳鼻出血！　屏東警消搶進＋直升機吊掛

泰國「陰牌」挖墳割陰做成...龍婆YUNI生前製品價格曝

揭密／刑事局除暴特勤裝備大躍進！　領先全台特戰勁旅裝備美軍海豹同款DanielDefense步槍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

iPhone只錄自己想聽的！教授談魯迅…隔壁「男友攤牌劈腿」全都錄

情何以堪！特警配備歐美名槍搏悍匪　國軍特戰兵國造槍搭鐵瞄護台灣

要求肉身還債...他怒轟「妳還太慢」：給我X就對了！　下場慘曝

桃園八德透天厝火警「4人受困」　14歲女OHCA　送醫恢復生命跡象

友人欠錢他慘被擄！「滾水淋頭、鐵筷夾指」全身傷　5惡煞下場慘

吃屎哥過年上摸摸茶「玩十八豆」…遭少爺海扁痛哭！警通知3嫌到案

快訊／國道1號「基隆客運」火燒車！46人驚慌逃生　車流大回堵

攀北大武山1摔傷昏迷耳鼻出血！　屏東警消搶進＋直升機吊掛

泰國「陰牌」挖墳割陰做成...龍婆YUNI生前製品價格曝

揭密／刑事局除暴特勤裝備大躍進！　領先全台特戰勁旅裝備美軍海豹同款DanielDefense步槍

唐西奇轟44分無奈最後一擊失手　拓荒者阻斷獨行俠4連勝

愛上校園風雲人物…卻是男玩伴親哥！　3部「暢銷小說改編電影」激出少女心

投球失憶症讓柯良宗無法再蹲捕　繞一圈回饋基層

李貴敏批蘇揆「武漢肺炎」掛嘴邊：別再沉溺於川普時代的仇中路線

研究揭「染疫康復恐出現無精症」　羅一鈞：樣本不夠、無對照組

iPhone只錄自己想聽的！教授談魯迅…隔壁「男友攤牌劈腿」全都錄

無視小尺寸銷量差　蘋果將如期發表iPhone 13 mini

部桃「剩2人血清結果未明」　陳時中：最快2/19恢復營運！

部桃事件讓醫護大規模隔離！陳時中提3點「學到的教訓」檢討

「長方形錶」優雅指數完勝！卡地亞、香奈兒　六款戴出貴婦氣質

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田　親友痛曝原因

快訊／台中夜店凌晨爆混戰！警遭刀襲濺血

挖墳割陰...泰國龍婆生前製陰牌價格曝

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

即／大年初四台南七股火燒車　2人慘成焦屍！

獨／台南直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

認識14天綠她男友！台南直播主還原凌虐2天過程

快訊／國道「基隆客運」火燒車！46人驚逃

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

相親認識妻！台南男一知「不是處女」氣告

更多熱門

相關新聞

揭密／刑事局除暴特勤裝備大躍進

揭密／刑事局除暴特勤裝備大躍進

刑事局除暴特勤隊（CIB STU）在去年底已經領先全國軍警特種部隊，全面換發台灣最新式的室內戰鬥步槍（Close Quarters Battele Receiver,CQBR）而且除暴特勤隊所選購的戰鬥步槍相當知名，為美國Daniel Defense槍廠所出品的MK18 10.3吋槍管長度、專為近戰及攻堅室內戰鬥設計的專用步槍，並搭配Magpul　PMAG輕量化聚合物彈匣，槍械全面輕量化將可使特警在行動力與戰術上更加矯健強悍。

重案回顧／北市議員陳進棋遭殺手轟心奪命

重案回顧／北市議員陳進棋遭殺手轟心奪命

美國太空總署被駭也求助他　

美國太空總署被駭也求助他　

揭密／全台科技犯罪調查最高機關

揭密／全台科技犯罪調查最高機關

刑事鐵漢淺水灣攻堅　未開1槍救人質

刑事鐵漢淺水灣攻堅　未開1槍救人質

關鍵字：

刑事局除暴特勤陸軍特戰八煙營區

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

合照比OK手勢　環球影城員工開除

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

起底愛莉莎莎高學歷背景！

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面