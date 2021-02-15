情何以堪！特警配備歐美名槍搏悍匪　國軍特戰兵國造槍搭鐵瞄護台灣

▲總統蔡英文年前視察國軍八煙營區的特戰營，熟稔軍警訓練的專業人士卻從國軍照片中裝備看出很多問題。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局除暴特勤隊去年底宣布正式換裝Daniel Defense MK18突擊步槍，並搭配全息內紅點快瞄器、Surefire戰術槍燈、滅音器等先進戰術裝備與歐美特戰勁旅同等級，但軍警知情人士透露，今年初總統視察陸軍特戰指揮部「八煙營區」結果特戰部隊仍在使用國造T91、T75K3長短槍，且多數未配發內紅點瞄具、夜視鏡；第一線肩負防衛台灣作戰的特戰部隊裝備和警方特勤隊相比竟相形失色「真教人情何以堪？」

▲總統蔡英文年前視察國軍八煙營區的特戰營，畫面看似軍容壯盛但知情網友點出很多裝備都非標準配備。（圖／記者張君豪翻攝）

熟稔軍警特種部隊訓練的資深教官就指出：光從總統蔡英文臉書發文視察照片就顯示「八煙特戰部隊士兵長槍還有在使用鐵瞄，並非全部特戰隊員都有裝備內紅點快瞄」「連NVD（夜視鏡night vision device）也只有幾具、並非隊員標準配備、倘若真要夜間作戰是多人來共用嗎？」

在軍中任職的知情網友不留情回覆照片中「當初槍上瞄具是配給散（霰）但槍的，你們相信嗎，T91並沒有配內紅點」且照片中顯示多數參與校閱的士兵步槍還是使用最原始的鐵瞄，而特戰部隊在夜間作戰所必備的夜視鏡也僅有數具，知情者憂心倘若台海衝突中共解放軍陸戰夜襲，一個營區僅有數具夜視鏡「這仗是要怎麼打？」

▲刑事局除暴特勤隊在年前更換美國丹尼爾防衛公司出產的MK18突擊步槍，是台灣第一個引進該槍枝的軍警單位。（圖／記者張君豪翻攝）

更誇張的是，當國內警方特種部隊為因應黑幫暴力犯罪及重大衝突事件，目前包含維安特勤隊、除暴特勤隊都已裝備包含SIG 516、Daniel Defense MK18等評價卓著的優良突擊步槍，手槍也多使用SIG P226、Glock 19等與歐美執法機關同水準的槍枝，當國內警方特勤隊戰術訓練、武器裝備不斷提升，國軍仍陷在「國造國用」的沉痾繼續沿用品質、穩定性仍遠遜國際大廠的國造武器。

知情人士透露：一般長槍射擊使用內紅點、倍鏡等快瞄器，已經是各國戰鬥射擊訓練的趨勢，透過視角無偏差的內紅點瞄具，搭配槍枝進行歸零射擊後，利用瞄具射擊將可縮短士兵射擊反應時間，並有效提升射擊準確度，但如果連國軍特戰單位的「內紅點瞄具」「夜視鏡」都無法成為基本配備，那國軍基本戰力要如何訓練提升？