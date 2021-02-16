22年磨一劍！投身資訊犯罪偵查苦蹲實驗室念博士　科長推基層警科技偵查教育

▲刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆（右）輔導曾抓過的學生駭客IK，使其轉型成了資安公司創辦人。（圖／記者林裕豐攝）

記者張君豪／台北報導

目前仍是台灣警方電腦犯罪偵查第一推手的刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆從警迄今近22年；林從1999年自中央警察大學資訊管理系畢業，先分發到刑事局規劃警察資訊系統、並學習網路犯罪偵查及數位鑑識、他在2014年調任警政署資訊室，負責警政資訊安全維護，以及巨量資料分析；2018年再調任刑事局資訊科科長、偵查第九大隊大隊長，目前是刑事局科技研發科長兼任科技犯罪防制中心主任，負責網路及金融等高科技犯罪偵查與防制、資安事件調查，以及警政系統平台的研發工作。

▲刑事局科技犯罪防制中心兼科技研發科主任林建隆。（圖／記者張君豪攝）

為了精進自己的科技犯罪偵查防治技術，林建隆從去年中旬考上國立台灣大學資訊工程博士班深造，希望能把學理概念與偵查實務緊密結合，林也透露近年將護規劃一系列的密集課程，把科技犯罪偵查實務從基礎到精深，分門別類在警界進行訓練教育，因為林建隆已預見、未來新型犯罪趨勢「資訊安全、網路安全防護絕對會是主戰場」

在警界常常有人認為：林建隆單憑專精網路電腦犯罪偵查，年紀輕輕就當上刑事局警監科長高位，但林建隆自己笑稱「那也得熬得住這麼多年的寂寞啊！」林解釋，當他1999年從學校畢業進入刑事局時，那時電腦網路犯罪，以及手機功能、電商金融網路平台都還未見雛型，警界也不知道電腦網路犯罪領域，除應付了少數的駭客竊取個資、打打網站造成企業損失之外還能幹嗎？。

林建隆表示，他從警初期就投身警界普遍不看好的電腦網路犯罪領域，但未料20年後，台灣全民生活已經離不開電腦、網路、智慧型手機，上從政府上市櫃公司遭勒索病毒、惡意程式侵吞外洩資料，下到一般民眾網路買賣衍生的詐欺犯罪，太多經濟活動可以透過虛擬的網路世界完成，網路商業、社交模型發展甚至未來包含雲端、物聯網發展可能衍生新的犯罪型態。

而面對可預見未來網路科技的飛越突起，林建隆認為台灣警方也必須超前佈署提升警界基層對網路科技犯罪偵查的基本實力，這也是刑事局科技研發科未來兩三年內的工作重點。

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