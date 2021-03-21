網路民調六都治安北市奪冠　兩種犯罪行為破案率最高

▲台北市刑大收網逮捕竹聯幫捍衛隊陳姓隊長及其7名幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警方表示：根據LINE Today今年3月舉辦網路民意調查「六都中，你認為哪裡治安最好」，台北市經民眾投票，獲選為六都治安感受度最高，同時市府研考會民意調查，台北市每半年施政滿意度調查13個項目中，治安滿意度皆維持前5名，顯示民眾對台北市治安情況感受良好。

▲台北市刑大偵七隊破獲一吸金詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警局強調，日前中山區發生投擲爆裂物重大意外，警方相當重視、中山警分局當日就查獲犯嫌到案，隔天18日並依觸犯殺人未遂、槍砲彈藥、公共危險、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦，犯嫌經檢察官裁定羈押，事後中山警分局業針對相關酒店等，實施高強度之臨檢，以防範黑幫囂張氣焰再犯，並展現市警局掃蕩不法之決心。

台北市刑大表示：台北市刑案發生率較高，目前刑案發生率計算公式為每十萬人口刑案發生數，但北市警方發現，該公式並未將外來流動人口計入考量；市警局並指出，以2019年為例，台北市全般刑案警方緝獲犯嫌數計42412人，其中犯嫌人設籍他轄人數計21,836人、占比達51.5%、北市警方指出台北市都會區的流動人口，確有影響北市治安。

不只這次LINE Today民調拿下六都第一，台北市警方全般刑案從2015年迄今都在六都名列前茅，其中肅槍及打擊詐欺都在六都居冠，肇因台北市長期穩健、密集的監視器布建以及向來嚴打擊黑幫犯罪所致。

台北市刑警大隊強調，針對黑幫犯罪絕不容忍，將從「立即處理、即時壓制」、「聚焦打擊、向上溯源」、「向下刨根、斷絕金源」著手。今年起共計檢肅到案涉嫌犯罪組織案15件逮捕共81人、查獲非法槍械15枝、136顆子彈，台北市目前尚無槍擊案發生；另外因台北市賣塲眾多、順手牽羊竊案相對較多，北市警方也將增強查緝竊盜慣犯，並宣導店家強化防竊設施。

【其他新聞】



►快訊／刑事局指紋專家驚爆持毒！網約「糖果炮炮趴」當場被捕



►情何以堪！特警配備歐美名槍搏悍匪 國軍特戰兵國造槍搭鐵瞄護台灣

►美國太空總署被駭也求助他 台警資安硬實力NASA寫信致謝

