　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網路民調六都治安北市奪冠　兩種犯罪行為破案率最高

▲台北市刑大收網逮捕竹聯幫捍衛隊陳姓隊長及其7名幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑大收網逮捕竹聯幫捍衛隊陳姓隊長及其7名幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警方表示：根據LINE Today今年3月舉辦網路民意調查「六都中，你認為哪裡治安最好」，台北市經民眾投票，獲選為六都治安感受度最高，同時市府研考會民意調查，台北市每半年施政滿意度調查13個項目中，治安滿意度皆維持前5名，顯示民眾對台北市治安情況感受良好。

▲台北市刑大偵七隊宣布破獲一吸金詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑大偵七隊破獲一吸金詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警局強調，日前中山區發生投擲爆裂物重大意外，警方相當重視、中山警分局當日就查獲犯嫌到案，隔天18日並依觸犯殺人未遂、槍砲彈藥、公共危險、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦，犯嫌經檢察官裁定羈押，事後中山警分局業針對相關酒店等，實施高強度之臨檢，以防範黑幫囂張氣焰再犯，並展現市警局掃蕩不法之決心。

台北市刑大表示：台北市刑案發生率較高，目前刑案發生率計算公式為每十萬人口刑案發生數，但北市警方發現，該公式並未將外來流動人口計入考量；市警局並指出，以2019年為例，台北市全般刑案警方緝獲犯嫌數計42412人，其中犯嫌人設籍他轄人數計21,836人、占比達51.5%、北市警方指出台北市都會區的流動人口，確有影響北市治安。

不只這次LINE Today民調拿下六都第一，台北市警方全般刑案從2015年迄今都在六都名列前茅，其中肅槍及打擊詐欺都在六都居冠，肇因台北市長期穩健、密集的監視器布建以及向來嚴打擊黑幫犯罪所致。

台北市刑警大隊強調，針對黑幫犯罪絕不容忍，將從「立即處理、即時壓制」、「聚焦打擊、向上溯源」、「向下刨根、斷絕金源」著手。今年起共計檢肅到案涉嫌犯罪組織案15件逮捕共81人、查獲非法槍械15枝、136顆子彈，台北市目前尚無槍擊案發生；另外因台北市賣塲眾多、順手牽羊竊案相對較多，北市警方也將增強查緝竊盜慣犯，並宣導店家強化防竊設施。

【其他新聞】

快訊／刑事局指紋專家驚爆持毒！網約「糖果炮炮趴」當場被捕

情何以堪！特警配備歐美名槍搏悍匪　國軍特戰兵國造槍搭鐵瞄護台灣

美國太空總署被駭也求助他　台警資安硬實力NASA寫信致謝

ET快訊
父投資輸好幾棟房「又貸800萬」　兒暴怒掐他領口：還錢
小蠻懷孕5月　「吐出鮮血」送急診
她砸2300萬元買下「蘋菓西打配方」　神秘女掌櫃曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

富爸爸拒絕出資買房！台北女氣炸「抓媽媽撞牆」　原子筆刺破頭皮

父玩期貨、股票輸好幾棟房「又貸800萬」　兒暴怒掐他領口：還錢

獨／高雄加油站廁所旁設「吸菸區」　直擊員工休息邊抽邊滑手機

網路民調六都治安北市奪冠　兩種犯罪行為破案率最高

快訊／嘉義某醫院宿舍爆「1女輕生」！生前傳訊丈夫：壓力大　

訂不到位翻臉砸店！汐止熱炒店魚缸被敲碎　業者：是熟客算了

新北中和路口滿地鈔票　騎士幫撿害追撞！29張千元鈔失主超感激

快訊／國1彰化北上6車連環撞　一度塞爆車速不到30公里

垃圾頂到天花板！鳳山民宅直擊　她好氣上月被清空：看到都崩潰

對尬影片曝！BMW狂打方向燈　賓士緊咬前車「不給插」…網酸：幼稚

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

Gino「寧願買車不買房」：這是小錢！　孫德榮翻白眼想砸車「王仁甫第二！」

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

智慧型手錶通知凌晨消耗500卡　她意外揭男友「床上運動」偷吃

遭白人男攻擊！76歲亞裔嬤自衛　「抄傢伙」K對方...他滿臉血送醫

女騎士右轉彎瞥一眼竟瀟灑鬼切　後方阿伯險撞！催油門追上飆罵

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

富爸爸拒絕出資買房！台北女氣炸「抓媽媽撞牆」　原子筆刺破頭皮

父玩期貨、股票輸好幾棟房「又貸800萬」　兒暴怒掐他領口：還錢

獨／高雄加油站廁所旁設「吸菸區」　直擊員工休息邊抽邊滑手機

網路民調六都治安北市奪冠　兩種犯罪行為破案率最高

快訊／嘉義某醫院宿舍爆「1女輕生」！生前傳訊丈夫：壓力大　

訂不到位翻臉砸店！汐止熱炒店魚缸被敲碎　業者：是熟客算了

新北中和路口滿地鈔票　騎士幫撿害追撞！29張千元鈔失主超感激

快訊／國1彰化北上6車連環撞　一度塞爆車速不到30公里

垃圾頂到天花板！鳳山民宅直擊　她好氣上月被清空：看到都崩潰

對尬影片曝！BMW狂打方向燈　賓士緊咬前車「不給插」…網酸：幼稚

驚險影片曝光！講解到一半遭大蟒蛇襲擊　網：牠快抓住你的臉

台北日供新北147萬噸水　北水處：再支援外縣市4個月沒問題

今年更有信心！林蝶率世新全勝封后　喊話學妹挑戰三連霸

快訊／雲林小學疑似群聚感染　上百學童中鏢！緊急停課一天

別以為「運動鞋」只能休閒！混搭西外俐落帥氣　配軟萌針織衫也合理

駁斥中國扭曲事實　外交部：中華民國是主權獨立的國家

富爸爸拒絕出資買房！台北女氣炸「抓媽媽撞牆」　原子筆刺破頭皮

Apple「摸小蠻孕肚」牽醫師男友現身婚禮　閨蜜紅包5位數

泰女星上廁所遇偷拍…犯人竟是警察！　「搭警車逃離」監視器畫面曝

南韓暴動！許光漢甜吻女生「3年前電影上映」粉絲衝影院：My光漢～

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

社會熱門新聞

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

警口誤「直行車應讓轉彎車」　死者父：誤導大眾

比賽拆板模輸了！少女遭綑綁性侵

獨／夫上個月苗栗車禍慘死！17歲妹西濱火燒車亡

即／護理師爬山遭劫持人車！慘被綁樹上丟包山區

26天2車禍奪走夫、2幼兒、妹妹　19歲小媽媽崩潰

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

即／嘉義某醫院宿舍「1女輕生」！

即／台江大道又自撞　駕駛無心跳

影片曝！BMW打方向燈　賓士緊咬前車「不給插」

「短髮裸女」狂敲門！三峽住戶一開嚇壞報警　她吐原因

阿公店水庫驚傳溺斃　搜救員撈起遺體

更多熱門

相關新聞

未來事件交易所黃偉哲看好度六都之冠！

未來事件交易所黃偉哲看好度六都之冠！

下屆市長選舉逼近，各縣市和六都有意參選的政治人物，積極展開布局，網路線上平台「未來事件交易所」對各縣市首長進行預測，其中台南市長黃偉哲看好度達94，居六都之冠，這也是黃偉哲繼春節前獲得《網路溫度計》好感王，再度在網路稱霸。

搜救犬待遇六都最差議會抱不平

搜救犬待遇六都最差議會抱不平

「六都最廢高鐵站！」在地人也狂怨這1點

「六都最廢高鐵站！」在地人也狂怨這1點

北市增2處科技執法　違停、跨越雙白線3月底開罰

北市增2處科技執法　違停、跨越雙白線3月底開罰

房價不堪負荷！全台房屋買氣飆　惟3縣市交易量不增反減

房價不堪負荷！全台房屋買氣飆　惟3縣市交易量不增反減

關鍵字：

台北市警局六都治安評比

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

快訊／福原愛發聲明「曝不接機媽媽原因」

重機女神23歲就有億萬身家！財產全被挖

福原愛2聲明驚見「相同關鍵」！

遭狂轟「妖怪大姑」　江恆亘慌張現身機場回應了

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

《創造營》選手求不要再投票！超厭世反而爆紅

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

侯佩岑母現機場「牽手女婿」再惹議！

警口誤「直行車應讓轉彎車」　死者父：誤導大眾

碩士女月薪28K　網：書白讀了

更多

最夯影音

更多
師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭
江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

Gino「寧願買車不買房」：這是小錢！　孫德榮翻白眼想砸車「王仁甫第二！」

Gino「寧願買車不買房」：這是小錢！　孫德榮翻白眼想砸車「王仁甫第二！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面